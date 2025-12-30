Que el fin de año te pille bailando desde el mediodía: los mejores planes de Tardevieja en Las Palmas de Gran Canaria

Este 2025 agota sus últimas horas entre compras, mensajes, prisas, citas, sexo, violencia y llantas,pero aún queda rato para ese baile inolvidable que despida el año a lo grande antes de franquear el umbral hacia 2026. Si crees que la noche de fin de año está un poco sobrevalorada, porque todo es carísimo, incierto y agotador, pero te apuntas al encanto del último tardeo de este calendario de rima fácil, aquí tienes los mejores planes de Tardevieja este 31 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria:

Música en directo en el NYC Taxi

Siempre abrimos esta lista con la propuesta del mítico local que anuda una de las esquinas de Numancia bajo su inconfundible rótulo amarillo. El NYC Taxi Rock Bar, padre de la añoradísima Ruta Playa Viva que llenaba de música la primera línea de Las Canteras, enciende su Tardevieja al rock con los Skin & Bones y su tributo a los Foo Fighters, seguido de la banda RockMero y Los Detergentes. El horario es de 14.30 a 17.00 horas y no hace falta que te diga que consumas en el local, prohibidísimas las bebidas de fuera, porque así apoyas al tejido local de tu tierra.

"Este 31 de diciembre volvemos a la calle para despedir el año como se merece, con buena música en directo (...) para que puedas brindar con todas y cada una de las bellas personitas que apoyan esta causa loca de la música en las calles y para todos", anuncia su propietario Jose Moma.

Sesión vermut en Lambada Records Bar

Para los más tempraneros, la primera parada del mapa marca el templo capitalino de los vinilos y el vermut en Joaquín Costa, que abre sus puertas a las 12.00 horas con tres de sus djs de referencia: Julio M, Dani Miranda y Crissh. La música sigue hasta las 19.00 horas, por si te reservas la visita a la familia de Lambada Records Bar para última hora. No vale la resaca del Discolate como excusa.

Ritmo cubano en Tiramisú Funky Bar

Si eres asidua de las tardes navideñas en la Plaza del Pilar, no es necesario que reivindiquemos este enclave como una de las referencias fundamentales del fin de año diurno. Después de una tardebuena memorable con los clásicos Ni Funk ni Fank, el Tira propone una Tardevieja de bailes cubanos al ritmo de la banda Son Latela a partir de las 15.00 horas.

Fin de año australiano en Talleres Palermo

Lo incluimos porque es uno de los locales más bonitos y dinamizadores de la ciudad, pero, querida, las entradas para este planazo con Chicho Alavida y los Palermo Brothers se agotaron más rápido que los vinilos de Lux. ¡Hay que estar más rápida el año que viene!

Aprovecho para recordarte que todos los planes anteriores son gratuitos y que, aunque nos hemos centrado en la oferta a este lado del Guiniguada, también hay vida más allá del puerto.

La penúltima en Azabache Club

La mejor esquina de Cano, en el barrio de Triana, cierra el año con una sesión vespertina de 18.00 a 22.00 horas a cargo de Ru&Man bajo el eslogan La penúltima y nos quedamos. El cartel que despliega este año el Azabache Club te concede el tiempo justo para luego comerte las uvas y seguir la fiesta después con Santificado and friends hasta las 3.00 horas.

El meneo del pasaje de Las Lagunetas

Aquí no hay música en directo, ni djs, ni probablemente una sola mesa disponible, pero lo que hay es una tradición consagrada en la ruta findeañesca diurna y, sobre todo, un ambientazo que no falla año tras año en el cuadrilátero más efervescente de Triana que conforman los locales La Gamba, La Travesía de Triana, La Brava y Las Lagunetas. Un clásico.

Con todo esto, los mejores deseos para este prometedor de 2026 ¡y que el fin de año te pille bailando!