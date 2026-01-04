Manel Ruiz, El Especialista: «La música que ofrece la IA es como una mala fotocopia»

Barcelona perdió un huracán de la naturaleza y Canarias ganó un hombre jovial, elegante, educado y comprometido con la música y la cultura. Aquí confirma que pensamiento y reflexión tampoco se le dan mal. Manel Ruiz Martínez nació en Barcelona (1973) y se crió en El Raval, el barrio chino de la capital catalana. En 1998, con 300 Cds en la maleta, llegó a Las Palmas de Gran Canaria, donde se afincó, creó familia y ganó amigos. Trabajaba entonces como comercial para una empresa de aparataje de rehabilitación y fisioterapia. Aplicado oyente de Radio 3 de Radio Nacional de España, acabó como locutor en mc2 Music Campus. Aunque también ha trabajado en proyectos educativos con menores en situación de desamparo y riesgo social su vida ha estado vinculada a la música como DJ, como locutor de radio y como presentador de festivales. Desde 2018 ejerce a tiempo completo como DJ y cotiza como autónomo.

¿En qué momento decide convertirse en DJ?

El punto de partida es la radio, en 2001. Comienzo a hacer radio en mc2 Music Campus y a partir de ahí, el conocimiento que había amasado durante años, en mi juventud, se proyecta hacia afuera. Poco después me invitaron a participar en las noches del Q&Do. Con anterioridad había participado en alguna fiesta de amigos, conocidos… siempre había compartido música con la gente, conocida y desconocida. Pero oficialmente es en el año 2001. A partir del momento en que tomo las riendas de mi programa de radio, el que me daría el nombre de DJ, El Especialista Manel Ruiz.

Tras tantos años pinchando, ¿qué ha cambiado más: la música, el público o usted?

Yo creo que he cambiado, sí, pero mis pilares fundamentales siguen siendo los mismos: el soul, el jazz, el funk y la música brasileña ya derivando hacia la música africana con sus diferentes ritmos. El público ha cambiado muchísimo. Las necesidades del público ahora mismo son otras. La gente ya no está por la labor de disfrutar tanto de la música, sino que está por ver quién les ve, ver si son vistos y luego compartir toda esa historia y esa movida en sus redes sociales. La música fue primero, luego fueron los DJs que pinchaban la música y ahora es el público siendo público en un entorno lleno de música.

Se define como El Especialista. ¿Especialista en qué? ¿Cómo nace ese nombre?

Ese nombre, ya digo, aparece en 2001 con un programa de radio que ya existía con anterioridad y que llevaba a cabo un compañero en mc2 Music Campus. Ese programa quedó huérfano, porque el compañero no supo defender ese proyecto: hablar de lunes a viernes, durante tres horas a mediodía de un artista, de un concepto, de una idea musical o un sello discográfico. Eran 15 horas semanales hablando de musica. Este compañero abandonó la iniciativa y la dirección de la emisora me entregó el programa. Inicialmente me vi sorprendido, desbordado por la idea de hablar durante 15 horas semanales de un artista. Asumí el reto, lo cumplí y a partir de hacer programas especiales me convertí en El Especialista.

Manel Ruiz con las herramientas de trabajo al hombro. / Rubén Grimón.

Ha pasado por clubs, festivales, espacios culturales, fiestas,… ¿Qué tipo de contexto le inspira más a la hora de construir una sesión?

Un entorno cercano, donde tenga al público cerca. Pero por favor, un público que sepa a lo que va, ¿no?, que no interrumpa lo que es el desarrollo de la sesión. Me encantan esos festivales que se llevan a cabo en clubs, vamos a decir de una dimensión relativamente pequeña, donde el público siempre se va a poder acercar a la cabina de alguna forma. O clubs grandes donde el público se pueda acercar a la cabina. Clubs que te den las condiciones técnicas adecuadas, pudiendo despreocuparte de esa parte, y donde todo se convierte en puro desarrollo artístico. Es ahí donde uno puede fluir, fijándote en la respuesta del público, las caras, los cuerpos. Que alguien se acerque a la cabina para hacerte algún comentario, se agradece. Que te hagan peticiones no, por favor, gracias.

¿Piensa en la música como un relato más que como una sucesión de temas?

Sí. Para mí la música es un conjunto. La música, las canciones... Las canciones son para mí un conjunto de palabras que me entregan otros artistas con los que yo hago un corta y pega para construir un nuevo relato.

¿Y qué busca cuando selecciona un tema? ¿Emoción, sorpresa, memoria, baile, reflexión o todo a la vez?

Elegancia, ritmo y reflexión. Ese sería el orden. O sea, nunca bajo el listón de la elegancia, siendo el estilo que sea que esté pinchando. Bien sea para una sesión de jazz, bien sea para la pista de baile, con house desenfrenado, bien sea con ritmos brasileños muy entregados. Nunca, nunca bajo el listón de la elegancia. Para mí esa es la prioridad. A partir de ahí, mantener el ritmo, y después, que la gente se vaya a casa con su experiencia y su reflexión.

¿Cómo dialogan en sus sesiones lo analógico, el vinilo, la historia y lo contemporáneo o lo futurista?

Me siento muy cómodo con el formato analógico porque fui criado contemporáneo a esa forma de pinchar y de entender la música con todo lo que supone en el aspecto físico, la fotografía y la información que te da. Pero evidentemente soy un hombre de mi tiempo y conozco todos los formatos digitales. Si soy un profesional en mi profesión debo conocerlos y saber utilizarlos. Es mucho más fácil, mucho más sencillo y te lo hace todo más inmediato. El poder adquirir música, el poder mezclarla, el poder cotejarla, te da muchas facilidades para cuando tienes un espacio técnicamente difícil de pinchar. Un vinilo siempre tiene más exigencias técnicas que el pinchar con una controladora o cualquier otro formato digital.

«Mi selección para humanoides incluye ‘Blade Runner’, Kraftwerk, Radiohead o The Flaming Lips»

En el reciente festival Famtàstic: Robots + IA presentó una propuesta de ‘Música para Humanoides’. ¿En qué consistió?

En esa sesión que realicé para el Festival Famtàstic sobre la IA y robots desarrollé mi faceta como curador musical basada en el conocimiento que tengo de escuchar música todos los días, a toda hora y en todo momento. En casa puede ser que esté sonando a la vez la radio, el reproductor de CDs y también, cómo no, el vinilo. Para mí es obligatorio escuchar música todo el rato constantemente. Hay gente que me pregunta que por qué puedo dedicar tanto tiempo a eso y yo veo cómo hay gente que todavía a fecha de hoy sigue fumando o vapeando y dedica mucho tiempo a entregarse a ese vicio o a esa cultura del humo. Yo en cambio lo dedico a escuchar música. No sé cómo he desarrollado alguna forma de retener toda esa información musical y a partir de ahí ser capaz de construir diferentes relatos o historias para diferentes contextos. Lo he hecho con festivales, lo he hecho con espacios artísticos, lo he hecho para presentación de vehículos o fiestas privadas. En este caso fue para el Famtàstic con la inteligencia artificial y los robots. Evidentemente por la edad que tengo pasamos por Blade Runner, pasamos por Kraftwerk y pasamos por Yoshimi Battles The Pink Robots, de The Flaming Lips, que también propició mi desarrollo sobre la música en torno a la figura de los robots y la inteligencia artificial. Y, cómo no, recuperar temas del disco OK Computer, de Radiohead.

¿Qué es un humanoide cuando hablamos de música?

Para mí un humanoide cuando hablamos de música es Kraftwerk. Creo que Kraftwerk consiguió marcar ese hito de idea futurista de lo que tenía que ser la música en el día de mañana. A finales de los setenta, primeros de los ochenta, ellos hicieron una apuesta por lo que sería su futuro y llegaron a plantar humanoides en el escenario sin ser ellos los que reproducían la música.

¿Cree que la música cambia cuando imaginamos que el oyente es o no es solo humano?

Sí, como DJ uno siempre se está cuestionando si la idea, si la música, si la selección, el volumen y la ecualización están llegando al público de la forma que uno cree. Entonces en el momento en el que ya te cuestionas si el oyente no es un oyente humano, te estás cuestionando muchas cosas. Qué bagaje, qué información tiene este humanoide o este robot o esta inteligencia artificial y qué es lo que va a llevar a cabo después con toda esa información.

Manel Ruiz, El Especialista. / Rubén Grimón

¿Cómo traduce la evolución de la inteligencia artificial en sonido?

La inteligencia artificial está llevando a la música a definir unos patrones muy concretos. Está haciendo que cuando se le pida un tema de reggae lleve a cabo un reggae medido, cuadriculado. Cuando se le pide un tema de bossa nova lo hace medido y cuadriculado. Deja poco margen a la imaginación y poco margen a la mezcla de ideas o de conceptos. Le entregamos los conceptos, le entregamos la base y a partir de lo que exista o de la información que se le ha dado reproduce una idea ya hecha. Muy a mi pesar ahora mismo, hoy por hoy, musicalmente, la inteligencia artificial creo que coarta bastante la imaginación y, por tanto, la apertura de nuevos horizontes. Es más, la sensación que tengo personalmente es que la música está cada vez más en unos patrones muy concretos y muy lejos de abrir nuevos horizontes.

¿La música electrónica nació ya pensando en máquinas o nació pensando en humanos que usaban máquinas?

Yeah. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Yo creo que llegamos a la electrónica por la evolución tecnológica del hombre y de cómo el hombre y su fantasía y su ilusión por abrir o llegar a nuevos horizontes aplicó esta tecnología también a la música, convirtiéndola en una herramienta más para hacer sonidos, modulándolos y convirtiéndolos en otras cosas. Yo creo que la música electrónica fue hecha para ser escuchada por oídos orgánicos y latida por corazones a 4x4.

¿Ve la inteligencia artificial como una herramienta creativa, una amenaza o un nuevo interlocutor artístico?

La opción C, al final la herramienta dependerá de la persona que la esté utilizando. Si la persona que la utiliza tiene una mente coartada, cuadriculada, y se basa en lo que ya ha escuchado, pues la inteligencia artificial lo único que hará será reproducir o crear aquello que se le está demandando. Si esta herramienta se la damos a una persona con imaginación, un bagaje, unas ideas abiertas, pues la inteligencia artificial nos entregará algo más extenso, más abierto a horizontes más lejanos.

¿Puede una inteligencia artificial tener criterio musical o el criterio sigue siendo una experiencia profundamente humana?

A fecha de hoy, hoy por hoy, creo que es una experiencia absolutamente humana y orgánica. Muchas veces las mejores ideas llegan a través de la serendipia, de las casualidades y de cómo una idea nos hace caer, rebotar y enraizarnos en otra idea que no esperábamos.

¿Usa inteligencia artificial en su trabajo como DJ?

Puntualmente y en muy pocas ocasiones, a nivel de sugerencia. Mi feedback es que lo único que me entrega es información que yo ya tengo. No me descubre nada nuevo y muchas veces cuando parece que me está descubriendo algo nuevo, en realidad se trata de un mix de diferentes artículos de prensa, mezclando diferentes ideas o nombres convirtiéndolo en algo, que no es ni un disco ni un artista, sino que es una idea difusa. Como si de una mala fotocopia se tratara.

Manel Ruiz, El Especialista. / Rubén Grimón

¿Cree que en el futuro habrá Djs no humanos que conecten emocionalmente con el público?

Yo creo que en el futuro existirán Djs que se encargarán de programar inteligencias artificiales que analizarán las expresiones faciales de la gente, el comportamiento físico de la gente, y a partir de ahí, con la selección previa que ha hecho el Dj y según la respuesta física de la gente, la inteligencia artificial reproducirá esa lista o esa base de datos que le ha sido entregada previamente. La inteligencia artificial en sí, de forma autónoma, hoy por hoy, a fecha de hoy, creo que no.

¿Qué le sigue emocionando después de tantos años cuando pone música?

Sinceramente, lo que más me emociona es cuando veo en la cara del público el reconocimiento a uno de los temas que yo he seleccionado, que no ha sido reproducido con anterioridad, porque bien ha llegado por primera vez a mi casa, porque el disco es nuevo, porque el disco hace mucho tiempo que no ha sido reproducido o no ha sido reconocido por el público. Me emociona que una canción nueva, que yo creo que es nueva, que la entrego como nueva al público, el publico la disfrute y aprecie, bien bailando, bien siguiendo el ritmo con el pie o con una mera sonrisa.

Si tuviera que ponerle una banda sonora al futuro inmediato, ¿qué sensación debería provocar?

Aquí me encuentro en la dicotomía de lo que creo y de lo que me gustaría. Me gustaría que evocara esperanza, ilusión y que llegáramos a un horizonte lleno de belleza, pero creo que nos estamos abocando a un abismo oscuro y muy profundo. Entonces la banda sonora me gustaría que fuera algo evocador y lleno de ilusiones y que nos alejara de esa parte oscura y de lo peligroso que es el hombre para el hombre.

¿Y la música puede ayudarnos a convivir mejor con la tecnología?

Sí, desde el momento en que uno comienza a escoger diferentes sistemas de reproducción de forma crítica y activa. Ya no digo por el contenido sino por la forma en la que es reproducido, o se oye, o se escucha, creo que la tecnología va a tener ese feedback con la gente. Ya no se trata de si estamos reproduciendo a través de sistemas analógicos o de sistemas digitales. Creo que a fecha de hoy existen sistemas digitales que se acercan mucho a la experiencia analógica y que además nos dan una calidad y calidez orgánica que nos envuelve. Si somos capaces de transportar la música a la exigencia técnica, ahí es donde encontraremos la mejora de la convivencia con la tecnología.