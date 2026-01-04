'Viñetas y caricaturas', Canarias a la mínima expresión

La prueba definitiva

El arte de la caricatura requiere de un talento, una capacidad de observación, y una sensibilidad de las que muy pocos dibujantes pueden presumir. Quizás sea la prueba definitiva que separe a los genios de los mediocres. Y por eso mismo, aquellos dibujantes que realizan su trabajo en diversos formatos, ya sea en el cómic, la viñeta, el diseño, o la ilustración, logran el reconocimiento generalizado cuando consiguen superar este examen muy satisfactoriamente.

Desde Mott Drucker hasta Liniers, pasando por Al Hirschfeld o Gallego y Rey, todos eran grandes autores porque sus caricaturas lograban la admiración generalizada. Y por eso mismo los periódicos y las revistas satíricas situaron a sus respectivas marcas en la señal e identidad de sus cabeceras. En Canarias tenemos casos muy sobresalientes. Y, por este motivo, la editorial tinerfeña Idea, a través de su Fundación Cine + Cómic, acaba de iniciar una colección titulada Viñetas y caricaturas que a finales de 2025 publicó sus dos primeros volúmenes.

'Ponerse Farruqo'

El primero, titulado Ponerse Farruqo, se centra en el dibujante cordobés afincado desde hace doce años en Gran Canaria Pepe Farruqo. Mientras que el segundo, Eduardo Millares Sall, acoge la obra del inolvidable Cho-Juaá. En Ponerse Farruqo, el autor andaluz muestra su extensa obra realizada entre encargos, proyectos, editoriales o colaboraciones en diarios como El Mundo o Marca y revistas como El Virus Mutante y, sobre todo, El Jueves. Totalmente adaptado a la Isla, Farruqo dibuja hoy en directo en Buenos Días Canarias de la Televisión Autonómica.

La obra está realizada con especial dinamismo. Comienza con todo tipo de famosos que van de Johnny Cash a David Broncano, pasando por los dibujantes Sergio Aragonés o David Rubín, la diseñadora grancanaria Aureliana Gil, o un retrato de los 4 jinetes del Apocalipsis con los cuatro dirigentes de extrema derecha de potencias mundiales: Duarte, Bolsonaro, Trum y Lepin. Farruqo muestra un estilo versátil en el que cabe desde el trazo totalmente minimalista hasta la distorsión más exagerada. Pero en ambos casos consigue atrapar el espíritu del protagonista de forma inmediata. Como buen caricaturista es capaz de traspasar los límites de lo políticamente correcto sin por ello pecar de grosero o desagradable.

La obra sigue con una serie de retratos de compositores de música clásica y los rostros de los políticos catalanes y nacionales. Pero quizás, la mejor parte sean sus viñetas en prensa y las ilustraciones que publicó en una sección llamada El polígrafo entre 2019 y 2020 en el semanario El taquígrafo.

‘El Jueves’

El autor reconoce que tras licenciarse de Bellas Artes en la universidad hispalense de Santa Isabel de Hungría en 1998 viajó a Barcelona donde pudo empezar a colaborar con la revista satírica por excelencia: El Jueves. Es, digamos, la edad de oro de Farruqo con su talento en expansión ya sea en pósters o parodias de series de televisión famosas con políticos de protagonistas y entre las que destaca una sensacional tira en la que Ana Oramas y Pedro Quevedo se dirige al congreso a jurar sus cargos como diputados. El volumen se completa con apartados dedicados al deporte, las portadas de libros, y dos secciones realmente divertidas: una sobre personajes de Canarias y otra sobre viñetas en las que el propio autor es el protagonista titulado Farrucaturas.

Cho-Juaá

El segundo volumen de la colección se centra en Eduardo Millares Sall, conocido como Cho-Juaá con medio millar de caricaturas rescatadas por su hijo. Esta obra puede considerarse como un documento esencial de la cultura en las Islas ya que incluye viñetas que nunca habían visto la luz sobre la política, la cultura , el arte o el deporte del siglo XX no solo canario, sino nacional e internacional. Dividido en catorce apartados, entre sus dibujos aparecen desde personalidades como el escultor Martín Chirino, el periodista Guillermo García-Alcalde, o el cantante Alfredo Kraus, hasta personajes populares del tipo de Andrés el ratón o Lolita Pluma. Incluso hay caricaturas colectivas como las que les dedica a la directiva del Círculo Mercantil en 1979 y deconstrucciones ¡de estilo cubista de figuras como César Manrique. Una primera etapa acoge el periodo 1942-43 y una segunda se centra en su imprescindible trabajo para El Conduto, único semanario de humor tolerado por la dictadura. Dos catálogos que son un verdadero deleite para los sentidos, el mejor regalo para los amantes del arte y el humor inteligente