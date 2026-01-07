'Harry Sinfónico': un viaje sonoro por el universo mágico de Harry Potter en el Teatro Pérez Galdós
El concierto- tributo celebra las legendarias bandas sonoras de las adaptaciones cinematográficas de la saga de J. K. Rowling
Desde los primeros acordes de Hedwig’s Theme hasta los temas más épicos de las últimas entregas, Harry Sinfónico es un concierto-tributo que recorre las legendarias bandas sonoras de las adaptaciones cinematográfica de la mítica saga escrita por J. K. Rowling.
La música de John Williams y Alexandre Desplat suena con toda su fuerza y majestuosidad en este espectáculo que subió el telón este miércoles 7 de enero en el Teatro Pérez Galdós y que alojará varias funciones en distintos horarios hasta el próximo domingo 11 de enero.
Durante este espectáculo, el público se sumergirá en un viaje sensorial lleno de magia, luz y emoción, con proyecciones, iluminación envolvente y efectos visuales que convertirán el escenario en un auténtico mundo mágico. Cada nota te transportará al Castillo de Hogwarts, al Gran Comedor, a los pasillos llenos de secretos, a los duelos mágicos y a las batallas contra las fuerzas oscuras.
Extras, photocalls, ambientación y sorpresas
Además, el público será recibido en un ambiente tematizado desde el acceso al teatro, con decorados, ambientación, extras caracterizados, photocall, contenido sorpresa y elementos que convertirán la velada en una experiencia sensorial e inmersiva, diseñada para transportar al espectador al imaginario mágico que marcó a varias generaciones.
Se trata de una oportunidad única para revivir, en directo, la emoción y la aventura del universo de Harry Potter, interpretadas por una orquesta sinfónica de primer nivel.
