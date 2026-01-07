El inicio del 42 Festival de Música

La Orquesta y Coro de RTVE inicia el 42 Festival de Música con un marcado acento andaluz este jueves, a las 19.30 horas, en el auditorio Alfredo Kraus, y el viernes a la misma hora en el auditorio de Tenerife. La formación, a cuyo frente se encontrará su director titular Christoph König , interpretará dos de las piezas más emblemáticas de Falla con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. Por un lado, Noches en los jardines de España, la primera gran obra sinfónica española para piano y orquesta, en la que intervendrá el pianista solista Iván Martín. Y por el otro, La vida breve, una de las óperas más legendarias de Falla, que contará con un elenco de voces, en su mayoría naturales de Canarias, y en la que destaca la participación de la cantaora sevillana Esperanza Fernández. Cerca de 140 intérpretes ocuparán el escenario con estos conciertos que abren un festival que incluye 61 conciertos por las 8 islas. Una hora antes el divulgador Ricardo Ducatenzeiler ofrecerá una charla sobre ambas obras.

'Noches en los jardines de España'

Noches en los jardines de España es una pieza impresionista de 1916 que se estructura en tres movimientos. A través de ellos, el compositor evoca diferentes jardines españoles con multitud de influencias orientales y moriscas, desde el Generalife de la Alhambra de Granada, la danza lejana o los jardines de la Sierra de Córdoba. Durante la presentación, el pianista Iván Martín aseguró que "Falla siempre ha tenido una mística muy especial", ya que "une la tradición europea con la parte más folclórica" y añadió que "las veces que ha interpretado esta pieza han sido muy especiales". El pianista hizo estas declaraciones en una presentación en la que estuvo acompañado por el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez; el director gerente de la Orquesta de RTVE, Manuel Ventero y el el coordinador artístico del Festival, Samuel Román Manzano. Para Martín en esta obra se perciben claras influencias de Stravinsky y Debussy en el impresionismo y la música española de ritmo folclórico ya que subrayó que "el piano de Falla es evocador, no solo de acompañamiento". Martín añadió que esta es "una cita obligada para aficionados entendidos y amantes de la música", esta vez con piezas de Falla que "siempre han protagonizado momentos muy particulares y especiales" en su carrera.

Tradición europea y española

Según el pianista grancanario, Falla reúne en sus obras "la genialidad y esa capacidad extraordinaria de unir tradición europea y la música folclórica española" con la "enorme complejidad" de servir de "equilibrio entre el impresionismo y la visión europea de la música en ese momento". Este concierto mostrará el "amor por el flamenco y la música racial", con ese "aroma de música impresionista y ese sueño personal" del compositor gaditano que "va mucho más allá de su momento como un adelantado a la época" en un concierto que "nunca es fácil", y donde "menos es más". Para Martín Falla "es rico en detalles, incluso abruma al intérprete en matices" para lograr uno de los valores del compositor, caracterizado por "empatizar con el público".

'La vida breve'

Horacio Umpiérrez señaló que el programa incluye las dos principales piezas de Falla. Y sobre La vida breve recordó que es una obra de 1913, , ópera en dos actos, máximo experimento del nacionalismo musical español, con la que el compositor ganó el concurso de ópera breve de la Academia de Bellas Artes de Madrid cuando tan solo tenía 25 años. La obra narra la tragedia de una joven gitana en la Granada de comienzos del siglo XX y se caracteriza por una orquestación innovadora, en la que el uso del folclore es todo un sello de identidad.

El nuevo director del Festival

El viceconsejero subrayó que aunque Jorge Perdigón ya no esté al frente del festival "este programa es exclusivamente suyo", con lo que seguirá presente aunque sea de una manera indirecta. El viceconsejero apuntó que la contratación de un nuevo director "se tiene que hacer de una manera calmada y conforme a unos criterios claros, tanto si se hace a través de convocatoria o por una contratación directa". Y puntualizó que existen dos modelos: reformar o mantener la línea actual. Umpiérrez recordó además que en esta primera semana las islas recibirán a la Sinfónica de la Radio de Baviera, una de las cinco mejores del mundo, que visita el festival con doble programa en ambos auditorios capitalinos, bajo la dirección de Paavo Järvi, y que se han incrementado el número de abonados por encima de los mil.

El elenco

Manuel Ventero destacó, por su parte, la presencia de un destacado elenco de voces, en su mayoría naturales de Canarias, compuesto por las sopranos Raquel Lojendio y María Alba Cruz, la mezzo Cristina Faus, los tenores Airam Hernández y Juan Antonio Sanabria, el barítono Fernando Campero y el bajo Rubén Amoretti. Y añadió que la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE presume de ser una de las primeras formaciones musicales de Europa ligadas a la radio y la televisión. "Falla es uno de los grandes genios de la música clásica mundial y la composición" y en este homenaje se acercará a su "programa español diverso como España" con esa característica "representación de la Generación del 27 y la cultura del sur flamenco", añadió.

Española y francesa

Finalmente, Samuel Román destacó que ambas obras destacan por el uso de elementos de tradición andaluza. "Pero también había imaginación, porque Falla lograba evocar esas escenas sin contar con literatura". Una obra "muy española, pero también muy francesa", en la que se aprecian las influencias que recibió de Debussy y de Ravel