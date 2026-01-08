La 59ª Temporada de Ópera aterriza en la capital con doblete de Verdi y una 'Turandot' que sale a la calle

La ópera vuelve con fuerza este 2026 a la capital grancanaria, decidida a ocupar de nuevo su lugar como uno de los grandes pulmones culturales de la Isla. Las Palmas de Gran Canaria levantará el telón el próximo 10 de febrero con una temporada lírica que apunta alto, tanto por la ambición de sus títulos -con doblete de Verdi y uno de Puccini- como por el calibre internacional de las voces que pasarán por el Teatro Pérez Galdós.

Cinco grandes óperas, un presupuesto de 1,9 millones de euros y una programación que mira sin complejos a los principales teatros europeos marcan la 59º edición de la Temporada de Ópera impulsada por los Amigos Canarios de la Ópera (ACO), organización que el año que viene cumplirá 60 años.

El primer título será L'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti, que llega los días 10, 12 y 14 de febrero al Teatro Pérez Galdós con el tenor donostiarra Xavier Anduaga y la soprano venezolana Génesis Moreno en los papeles principales (Nemorino y Adina). Una obra que abre una temporada que fue definida por el director artístico de ACO, Ulises Jaén, como «apasionante» y «muy complicada», al reunir en un mismo programa títulos que presentan una gran exigencia vocal.

El cartel incluye también dos óperas de Verdi, Otello y Simon Bocanegra, además de Andrea Chénier, de Giordano y, para cerrar, Turandot, de Puccini, que pondrá el broche final en junio coincidiendo con las fiestas fundacionales de la ciudad. Con motivos de esta fecha y, para acercar el género a la mayor cantidad de público posible, este último título podrá seguirse en directo desde la plaza Stagno, junto al Pérez Galdós, gracias a la instalación de pantallas que harán que la ópera atraviese los muros del teatro y salga a la calle.

Gran tenor

Otro de los acontecimientos relevantes de la temporada será la presencia del tenor polaco Piotr Beczala, considerado como uno de los mejores del mundo, que interpretará a Andrea Chénier en la ópera homónima tras actuar en el Metropolitan de Nueva York. Esta será la única función que haga en Europa de este rol, lo que prueba el esfuerzo de ACO por «traer a los mejores cantantes del mundo» a la Isla, en palabras de Jaén.

A Beczala le acompañarán la soprano italiana Maria Agresta y el barítono ruso Roman Burdenko, bajo la batuta de Daniel Oren, a quien el director artístico de ACO definió como «el número uno» entre los directores de ópera.

Fechas

A L’Elisir d’Amore le seguirá Otello, de Verdi, que tendrá lugar los días 24, 27 y 29 de marzo a las 20.00 horas en el Teatro Pérez Galdós. El tenor estadounidense Michael Fabiano debutará como el personaje principal en la capital grancanaria -antes de hacerlo en el Metropolitan- con este título que se estrenó en 1887 y que fue la penúltima ópera del compositor italiano.

A continuación, le llegará el turno a Simon Boccanegra, también de Verdi, que sonará con fuerza los días 21, 23 y 25 de abril de la mano del barítono mongol Ariunbaatar Ganbaatar y la soprano vasca Miren Urbieta-Vega, bajo la dirección musical de Francesco Ivan Ciampa, uno de los maestros más queridos por el público del festival.

Andrea Chénier y Beczala aterrizarán en la capital grancanaria los días 19, 21 y 24 de mayo, un título que se acerca a la historia del poeta francés André Chénier que fue ejecutado durante la Revolución Francesa.

Para terminar, se subirá a las tablas la historia de la princesa Turandot, de Puccini, los días 16, 18 y 20 de junio, ópera que contará con la soprano ucraniana Liudmyla Monastyrska como protagonista, junto al tenor Angelo Villari en el papel de Calaf.

El público

El presidente de ACO, Óscar Muñoz, destacó el esfuerzo por atraer a públicos más jóvenes y facilitar el acceso a menores de 30 años, en una temporada que aspira a repetir los resultados de 2025, cerrada con un «récord histórico» de ventas. La entidad cuenta actualmente con alrededor de 1.060 socios, 40 más que el año pasado, pese al envejecimiento de su masa social.

Las entradas para el público general saldrán a la venta el próximo 19 de enero. La temporada cuenta con el respaldo de las principales instituciones que aportan 460.000 euros en el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 330.000 por parte del Cabildo, 150.000 del Gobierno del Archipiélago y 116.000 del Gobierno de España a través del INAEM (Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música).

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, subrayó el valor estratégico de la temporada lírica para la ciudad, que afronta su 59ª edición como «un referente nacional e internacional»: «Cuando hablamos de las temporadas de ACO hablamos de décadas de compromiso con la excelencia artística, con el rigor y con una clara vocación de servicio público de la cultura», señaló, destacando además su dimensión formativa y su capacidad para «extender la ópera más allá del teatro», como ocurre con la mencionada retransmisión de Turandot durante las fiestas fundacionales. Una apuesta que, como subrayó la alcaldesa, refuerza la candidatura de la capital como Ciudad Europea de la Cultura en 2031 de la que pronto se tendrán noticias.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, recordó que la lírica «forma parte esencial de la historia cultural de esta ciudad y de la isla», desde el siglo XIX y la construcción del Teatro Pérez Galdós hasta la creación de ACO en 1967, una iniciativa surgida de la sociedad civil que ha permitido mantener «una de las temporadas líricas más longevas del Estado».

En la misma línea, el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, incidió en que la ópera es también «una industria cultural seria», con cifras que avalan su impacto y con una oferta capaz de generar demanda más allá del ámbito local. «Recuperar y atraer al público joven es clave, y ACO tiene mucho que ver en que la ópera sea hoy un espacio cada vez más cercano», concluyó.