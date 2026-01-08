Ensemble Nexus lleva a La Graciosa, Lanzarote y La Palma el estreno de una obra de Cecilia Díaz Pestano en el Festival de Música de Canarias

El Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) abre su programación de cámara con el debut del Ensemble Nexus, una formación integrada por músicos de las islas que presentará un programa centrado en la música de cuerda. La propuesta incluye el estreno absoluto de una obra de la compositora canaria Cecilia Díaz Pestano, creada por encargo del propio festival, junto a partituras de Wolfgang Amadeus Mozart y Felix Mendelssohn.

Los conciertos tendrán lugar esta semana en La Graciosa y Lanzarote, y se ampliarán a La Palma a finales de mes, dentro de la 42ª edición del FIMC, una cita cultural organizada por el Gobierno de Canarias con la colaboración de los cabildos insulares.

Primeros conciertos de cámara del FIMC

Las actuaciones del Ensemble Nexus suponen el arranque de los conciertos de cámara del festival en esta edición. El calendario previsto incluye tres fechas:

Sábado 10 de enero , en el Centro Cultural Inocencia Páez de La Graciosa , a las 20.00 horas.

, en el de , a las 20.00 horas. Domingo 11 de enero , en el Teatro Municipal de Tías (Lanzarote), a las 19.30 horas.

, en el (Lanzarote), a las 19.30 horas. Día 31 de enero, en el Teatro Circo de Marte de La Palma.

Las entradas están disponibles a través de la web oficial del festival, así como en los canales habituales de venta de los espacios culturales que acogen los conciertos y en sus taquillas. En todos los casos, el precio es único: 20 euros por concierto.

El Festival Internacional de Música de Canarias está considerado uno de los principales encuentros de música clásica del archipiélago y cuenta con el respaldo institucional del Ejecutivo autonómico, cuya información cultural puede consultarse en este enlace.

Un proyecto camerístico con sello canario

El Ensemble Nexus se presenta por primera vez en el FIMC con un proyecto íntegramente camerístico, formado por un octeto de cuerda cuyos integrantes pertenecen a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. El grupo está compuesto por los violinistas Sergio Marrero, Adrián Marrero, Preslav Ganev y Sara Muñoz, las violistas Adriana Ilieva y José Alvarado, y los violonchelistas Carlos Rivero y Janos Ripka.

Más allá de la suma de trayectorias individuales, el conjunto nace con la voluntad de profundizar en la música de cámara como espacio de diálogo artístico. La escucha mutua, la cooperación entre intérpretes y la cercanía con el público son algunos de los elementos que definen su manera de trabajar y de afrontar cada concierto.

Este planteamiento permite ofrecer una experiencia sonora más íntima, en la que cada instrumento adquiere un papel protagonista y el repertorio se aborda desde una perspectiva colectiva y equilibrada.

‘De la sombra a la luz’: un recorrido por tres épocas

Bajo el título ‘De la sombra a la luz’, el programa diseñado para el FIMC propone un recorrido por distintos momentos de la historia de la música, desde el Clasicismo hasta la creación contemporánea, pasando por el Romanticismo temprano.

La primera obra del concierto es un Quinteto de cuerda de Mozart, concebido originalmente como un cuarteto con una viola adicional. Esta pieza, estructurada en cuatro movimientos, forma parte de los seis quintetos para cuerda que el compositor austríaco escribió a lo largo de su carrera y destaca por un carácter introspectivo, con matices oscuros y un lenguaje expresivo muy definido.

Estreno absoluto de ‘Ángel de Arena’

La segunda parte del programa está dedicada al estreno de ‘Ángel de Arena’, una obra de Cecilia Díaz Pestano compuesta específicamente para el Festival Internacional de Música de Canarias. La creadora canaria plantea esta partitura como una evocación musical de la primera experiencia consciente de un niño frente al mar.

La obra se articula en cuatro secciones, que acompañan ese descubrimiento inicial: desde la toma de conciencia del entorno hasta la entrada en el agua y la posterior despedida de la orilla. El lenguaje musical se apoya en centros tonales, recursos del minimalismo, ostinatos rítmicos y una cuidada exploración de los colores tímbricos que ofrece la cuerda.

A través de estos elementos, el público puede reconocer sensaciones asociadas al litoral, como el movimiento constante de las olas, el olor a salitre, la textura de la arena o la frescura del agua, todo ello traducido a un discurso sonoro accesible y sugerente.

Mendelssohn y el impulso de la juventud

El cierre del concierto corre a cargo del Octeto de cuerda de Felix Mendelssohn, una de las obras más conocidas del repertorio camerístico. El compositor alemán la escribió con apenas dieciséis años, inicialmente como regalo de cumpleaños para su maestro y amigo Eduard Ritz, destacado violinista de su tiempo.

Aunque la versión definitiva se estrenaría una década más tarde, la partitura conserva un marcado espíritu juvenil, con cuatro movimientos llenos de energía, contrastes y juegos musicales. La riqueza de texturas y el dinamismo de la escritura convierten este octeto en un desafío interpretativo y en un final de programa especialmente atractivo para el público.

Una propuesta cercana para el público canario

Con esta serie de conciertos, el Festival Internacional de Música de Canarias refuerza su apuesta por acercar la música clásica a todas las islas, combinando grandes nombres del repertorio con el impulso a la creación contemporánea canaria. El Ensemble Nexus aporta, además, una mirada local y cercana, conectada con la realidad cultural del archipiélago.