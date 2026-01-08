Óbito
Muere a los 24 años el actor de 'La Mesías' y músico Siro Ouro, conocido como Gold Sirope
Formó parte de la compañía La Tristura, con la que trabajó en producciones como "Materia prima" y "Future lovers", además de intervenir en la película "Somos Reyes"
EFE
El actor y músico Siro Ouro, conocido artísticamente como Gold Sirope, falleció a los 24 años de edad, según ha confirmado su agencia de representación, que lo ha definido como un "artista sensible, inquieto y profundamente comprometido con la creación".
Así, ha señalado que su muerte se produjo el pasado 1 de enero y ha valorado que desarrolló "una trayectoria marcada por la búsqueda, la honestidad y una vocación artística que abarcó el teatro, el cine y la música, incluso durante la enfermedad que estaba atravesando".
Nacido en Ferrol, formó parte de la compañía La Tristura, con la que trabajó en producciones como "Materia prima" y "Future lovers", además de intervenir en la película "Somos Reyes" o en la serie "La Mesías", de Los Javis, entre otras actuaciones.
Al mismo tiempo, desplegó su papel como músico bajo la denominación de Gold Sirope, proyecto sobre el que su agencia ha indicado que su última canción, publicada en las últimas semanas, será un "testimonio artístico y emocional de gran valor".
- La bombonera se pone las pilas: solo quedan 2.674 entradas para el UD Las Palmas-Deportivo
- Luto en Pozo Izquierdo y Sardina por Mario, Goyo y Mayco, víctimas del accidente en Ayagaures
- Los trabajadores canarios tendrán 40 días de vacaciones en 2026: este es el truco para pasar de los 22 días del Estatuto de los trabajadores a tener más de un mes
- Sale a la luz la causa del ingreso de urgencia de Sara Carbonero en el hospital de Lanzarote
- Santa Lucía y Gáldar despiden a los tres fallecidos en Las Tederas
- Asesinato machista en Las Palmas de Gran Canaria: Grazina denunció por malos tratos a su pareja pero la Justicia archivó el caso
- La Aemet avisa de lluvias y rachas de viento muy fuertes este jueves en Gran Canaria
- La Aemet avisa de lluvias y viento intenso en el tiempo este miércoles en Canarias