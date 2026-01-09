El original mestizaje de Falla sube el telón del 42 Festival de Música de Canarias en el Auditorio Alfredo Kraus

La gala inaugural

Una gala inaugural protagonizada por el original mestizaje de Manuel de Falla. Así fue la primera cita de la 42 edición del Festival de Música de Canarias que tuvo lugar ayer en el Auditorio Alfredo Kraus y que hoy se repetirá en el de Tenerife. Un concierto inaugural que da el pistoletazo de salida a un ambicioso programa de 61 conciertos que se celebrarán en las ocho islas del Archipiélago hasta el 7 de febrero próximo. Y un festival de referencia que, además, inaugura desde hace más de cuatro décadas la temporada europea de música clásica.

Fusión

En esta primera cita, la Orquesta y Coro de RTVE ofreció un concierto en el que se fusionaban elementos de impresionismo, nacionalismo, y exotismo con destacado predominio arabeizantes de la cultura andaluza. Por un lado, Noches en los jardines de España, la primera gran obra sinfónica española para piano y orquesta, en la que intervino el pianista solista Iván Martín. Y por el otro, La vida breve, una de las óperas más legendarias de Falla, que contó con un elenco de voces, en su mayoría naturales de Canarias, y en la que destacó la participación de la cantaora sevillana Esperanza Fernández. Cerca de 140 intérpretes ocuparon el escenario.

Entre las personalidades del mundo de la política y la cultura de Canarias acudieron anoche, entre otros, el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez; el director del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Guillermo Martínez; el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Octavio Caraballo; el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria; la consejera de Sanidad, Esther Monzón; el director del Museo Néstor, Daniel Montesdeoca; la exdirectora de la Casa de Colón, Elena Acosta; o el catedrático de Filología Española y Profesor Emérito de la ULPGC, Maximiano Trapero.

Charla de Ricardo Ducatenzeiler

Por su parte, el divulgador Ricardo Ducatenzeiler ofreció ayer su primer charla , como siempre, una hora antes del evento, en la que desgranó las claves y entresijos del primer concierto del Festival de Música. El experto recordó que este primer concierto está «cargado de simbolismo y aniversarios: la Orquesta Sinfónica de RTVE, que celebra sus 60 años, y el Coro RTVE, que cumple 75, se unieron para lo principal: rendir homenaje a Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento, bajo la dirección de Christoph König.

En esta línea, Ducatenzeiler definió a la Orquesta y Coro de RTVE como «una de las grandes instituciones musicales europeas ligadas al mundo de la radio y la televisión, que representan desde hace seis décadas un modelo singular de servicio público y difusión cultural». Y definió al pianista Iván Martín, solista en Noches en los jardines de España, como «uno de los músicos españoles más destacados de su generación que aporta a esta obra una combinación ideal de sensibilidad, elegancia y conocimiento del estilo».

Obra para piano y orquesta

Compuesta entre 1909 y 1915, la obra nació como «una serie de piezas para piano solo, pero Falla la transformó en una obra para piano y orquesta donde el instrumento no actúa como solista virtuoso tradicional, sino como una voz integrada en el tejido orquestal, dialogando constantemente con los colores de la orquesta».

La partitura, impregnada de impresionismo francés y de esencia andaluza, se articula en tres movimientos. Comienza con En el Generalife, «de atmósfera nocturna y contemplativa». Sigue con Danza lejana, «evocadora y misteriosa, con ecos moriscos y el timbre inconfundible del corno inglés». Y finaliza a través de En los jardines de la Sierra de Córdoba, «más rítmico y festivo, donde la música adquiere un carácter más directo y vital». Según el divulgador, Falla no describe paisajes concretos, sino que invita al oyente a sumergirse «en un mundo de sensaciones, luces y sombras, aromas y resonancias nocturnas».

Amplio elenco vocal

La segunda parte, dedicada a la ópera La vida breve, en versión de concierto, contó con un amplio elenco vocal mayoritariamente canario y la participación especial de la cantaora Esperanza Fernández y el guitarrista flamenco Alberto López, que aportan el inconfundible color flamenco.

Ducatenzeiler recordó que la ópera, con libreto de Carlos Fernández Shaw, «combina el espíritu del verismo o la mirada directa y descarnada sobre las pasiones humanas, con un lenguaje profundamente español, alimentado por ritmos, giros melódicos y ambientes de la tradición andaluza». Falla realizó un minucioso trabajo de documentación, «llegando incluso a anotar los sonidos reales de la fragua para integrarlos en la partitura».

La acción

La acción, ambientada en Granada, cuenta la tragedia de Salud, una joven gitana enamorada de Paco, un burgués que acaba traicionándola para casarse con una mujer de su clase social. A su alrededor, el Tío Salvador, figura de sabiduría y advertencia, y la abuela, refugio y consuelo.

«La obra avanza desde la intimidad dolorosa del primer acto hasta la escena festiva de la boda, con momentos tan célebres como el cante y la Danza, para desembocar en un final fulminante: Salud irrumpe en la celebración, enfrenta a Paco y cae muerta a sus pies, vencida no por la violencia, sino por el derrumbe interior.

La vida breve es «un retrato poderoso de la pasión, la cobardía, la desigualdad social y el destino de quienes aman sin reservas», señaló el divulgador. «Falla convierte una historia íntima en una tragedia universal, donde el dolor individual se funde con la crítica social». ◼