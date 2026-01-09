Paavo Järvi trae la «vida interior» de Mozart al auditorio

Sinfónica de la Radio de Baviera

El director de orquesta Paavo Järvi afirma que su objetivo va a ser encontrar «la vida interior de Mozart» durante los conciertos que ofrecerá al frente de la Sinfónica de la Radio de Baviera en el marco de la 42ª edición del Festival Internacional de Música de Canarias que se celebrarán el próximo lunes y martes en el Auditorio Alfredo Kraus. Esta cita será justo después de que la formación actué hoy y mañana en el Auditorio de Tenerife. Todos ellos comenzarán a las 19.30 horas, salvo el de mañana que comenzará a las 19.00 horas.

Mozart, Bruckner y Schubert

Considerada una de las mejores orquestas del mundo en la actualidad, la Sinfónica de la Radio de Baviera regresa a Canarias después de 25 años con dos programas dedicados a Mozart, Bruckner y Schubert. Järvi, que participa por primera vez en el festival, señaló que estos tres compositores conforman el mejor programa que podía interpretar para saber «cuáles son las cualidades de la orquesta». En su opinión la paradoja de las dos obras de Mozart consiste en que, por muy alegres, ligeros y sorprendentes que sean los sonidos modernos, «quizá sea una de las cosas más difíciles de tocar debido a su transparencia». Esta alegría aparente encierra una gran dificultad «porque es una música muy cristalina». Ambas sinfonías además tienen la particularidad de tener tres movimientos en vez de cuatro, que no era algo nada habitual en las sinfonías del periodo clásico, «por eso todo está muy concentrado para transmitir lo que quería el compositor».

El primer programa, el 10 de enero en Tenerife y el 12 de enero en Gran Canaria, arrancará con la Sinfonía nº 31 París, de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra que pasó a la historia por ser la primera en la que el compositor incluyó el sonido de los clarinetes y en la que utilizó la orquesta más grande que había empleado hasta la fecha.

Partitura

En la segunda parte, la orquesta interpretará la Sinfonía nº 9 La Grande de Franz Schubert, una partitura desempolvada entre archivos olvidados por Robert Schumann, quien la consideró como el logro más grande en la música instrumental desde Beethoven. El segundo programa, correspondiente a los conciertos del 11 de enero en Tenerife y el 13 de enero en Gran Canaria, explorará la madurez de Mozart con la Sinfonía nº 38 Praga, donde los instrumentos de viento toman un protagonismo que supuso un punto de inflexión en la obra del compositor. En la segunda parte, la orquesta dará un salto al Romanticismo con la Sinfonía nº 4 Romántica de Anton Bruckner, que en su momento encumbró al compositor y que aún hoy es un reto para la Sinfónica de la Radio de Baviera. Sobre la calidad de esta formación alemana, el director declaró sentirse encantado y comentó que «cuanto mejores sean los músicos, más calidad y más fantasía se puede sacar de la orquesta.» Y por ello mismo «cuanto mejor sea la orquesta, más tiempo necesitarás ensayar, porque tendrás más posibilidades de profundizar en los detalles y encontrar algo especial». Järvi subrayó que con una orquesta de nivel medio, «sabes que ese es su nivel y que no puedes ir más allá. Pero en una gran orquesta no hay límites, como en nuestro caso». El director estonio fue fundador del Festival de Música de Pärnu en su país, un evento familiar que honra su legado musical, conectado a su padre y su familia, ofreciendo conciertos y promoviendo la música clásica en su tierra natal.

Estonia

«El motivo de que exista tiene una vieja historia», señaló. «En Estonia tenemos a un millón 300 mil personas y para mí es un compromiso personal promover la cultura estonia tanto sobre los compositores como instrumentista de mi país», dijo. «Es un festival eminentemente educativo porque si le preguntamos a un taxista en París dónde está España lo sabe, pero la mayoría tendría serias dificultades para situar bien a Estonia».

El director artístico de la formación, Benjamin Schwartz, señaló, por su parte, que es un gran privilegio empezar el año 2026 «en este Festival y este escenario y que nos dirija el maestro Järvi» Y precisó que hay varios músicos de la orquesta «que ya estuvieron en la anterior ocasión en Las Palmas y tienen muy grato recuerdo de aquellos conciertos».

Schwartz añadió que aunque quizá sea un poco inusual no tener un solista en el programa fue, sin embargo, «una decisión consciente» al idear el programa con el propósito de destacar la orquesta y permitirle «mostrar sus mejores cualidades».

Alegría y nostalgia

Finalmente, el músico español Ramón Ortega, oboe principal de la orquesta de la que forma parte desde hace 18 años, señaló que en las obras «hay alegría y también nostalgia» y añadió que «Bruckner es el más romántico de los tres compositores», pero también en Schubert y Mozart «tienen una gama de sentimientos muy amplia».

En su opinión, cada una de estas piezas «son obras maestras en las que no predomina un solo sentimiento», y añadió que en el ADN de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera está el «dar siempre la mayor calidad» y que su aspiración de cara a estos cuatro conciertos es «tocar al máximo nivel». Aparte de Ortega, en la formación tocan dos fagotistas y un contrabajista español. Durante su estancia en Tenerife algunos músicos participarán en una actividad organizada por la asociación alemana sin ánimo de lucro Hangarmusik en centros de menores extranjeros no acompañados.