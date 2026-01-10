Un Falla sin dramatismo ni sabor español

La emoción es lo que define a la música de Falla. Y esto es así principalmente porque sus composiciones desprenden un dramatismo casi lorquiano que es lo que le da su verdadero sabor y carácter español. Interpretar un programa sobre su obra y no tener en cuenta estos dos factores es casi como traicionar la esencia del autor. Y eso fue lo que le faltó al concierto inaugural del 42 Festival de Música de Canarias en donde se le rendía un homenaje por el 150 aniversario de su nacimiento.

La sensación de haber escuchado a una Orquesta Sinfónica de RTVE plana, sin carácter, falta de fuerza, era la opinión generalizada de los aficionados que acudieron a esta primera cita del 42 Festival de Música de Canarias en el auditorio Alfredo Kraus. Y eso ocurre sobre todo en unas obras que destacan precisamente por ser grandes e intensos dramas. Dicho de otra manera, la pasión y la fuerza interpretativa es la base para su correcta ejecución. Y si no es así, el resto cae como una castillo de naipes. En la primera pieza, Noches en los jardines de España, destacó muy positivamente la intervención del pianista grancanario Iván Martín que trataba de impregnar el tono folclórico andaluz que tiene la obra, a pesar de ese intenso impresionismo que la caracteriza en todo momento, pero se vio condicionado por una composición nada tradicional, una pieza para orquesta y piano concertante donde el solista está integrado en el tejido orquestal en el que a veces destaca, pero con el cual mayormente se mezcla. Sin embargo, su intervención fue de lo más positivo de todo, hasta el punto de que la orquesta agradeció su trabajo.

La segunda, La vida breve, siendo una obra más sinfónica, no tuvo en cuenta elementos que resultan necesarios para disfrutarla en toda su intensidad. Así, durante el inicio, el coro interpreta a los trabajadores de una fragua y Falla recopiló sonidos que imitaban a este tipo de ritmos incorporados a la partitura que es muy importante a la hora de llevarla a escena. Un ejemplo es cómo uno de los percusionista tocaba un yunque con unos martillos, pero estos casi no se escucharon .

También hay que reconocer que a veces la orquesta tapaba las intervenciones de los solistas y no se entendía muy bien sus diálogos. Por este motivo, debió de haberse incorporado alguna pantalla para seguir la evolución argumental de obra ya que el texto es fundamental. Una mezcla explosiva de personajes, una historia extremadamente sentimental, y dos ejemplos del mejor y más contundente Falla cuya esencia estuvo totalmente ausente el pasado jueves en el auditorio.