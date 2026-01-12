El concurso-festival Sonora 2026 regresa con más premios, más jornadas y más "pasaportes" en su 19º edición

El concurso-festival Sonora, consagrado como la mayor ventana de proyección y promoción de bandas y artistas emergentes de Canarias, multiplica su impacto este 2026 con más premios, más dotación económica y más «pasaportes» a distintos festivales isleños, no solo ampliando su alcance regional -dado que Sonora se incardina en la capital grancanaria pero su dimensión es archipielágica-, sino desplegando además un importante puente internacional. A esto se suman más días de festival y nuevas iniciativas para calar en nuevos públicos. Sonora 2026 arranca pisando fuerte.

«Y no vamos a contar todo», avanzó Santi Gutiérrez, productor ejecutivo de Sonora, durante el acto de presentación de la 19º edición del festival que tuvo lugar este lunes 12 de enero en la sala Alboroto, con una amplia representación de las instituciones públicas implicadas en Sonora, de los directores de los principales festivales de música de Canarias y de bandas y artistas de diferentes Islas, incluidos los ganadores y finalistas de ediciones anteriores de las distintas variaciones del certamen.

La agenda

Pero antes de desgranar las novedades, apuntalamos el mapa: el plazo de presentación de proyectos musicales para bandas o artistas residentes en Canarias, donde cabe cualquier formato, género y estilo musical, desde música urbana, pop, rock, autor a músicas del mundo, folk, jazz, contemporánea, experimental o electrónica, se abre hasta el 28 de febrero, y puede formalizarse a través del enlace www.sonora2026.com. La organización recordó que Sonora marcó un récord de inscripciones el pasado 2025 con 131 candidaturas, y que este año aspiran a superarlo.

Las dos jornadas con los diez proyectos finalistas se celebrarán en directo los días 17 y 18 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus, mientras que el Festival Sonora, cuyo cartel intercala artistas de referencia nacional e internacional con las bandas ganadoras de la final, regresa por segundo año consecutivo a la Plaza de Santa Ana, en Vegueta, ampliando su duración a tres días, desde el 16 al 18 de octubre.

Presentación del festival Sonora 2026 / Andrés Cruz

El productor Juan Salán, director de Sonora, anunció en primicia que la banda que encabezará este cartel son los históricos M-Clan en el marco del 30º aniversario de su trayectoria. «Se trata de una fecha exclusiva en Gran Canaria, donde actuarán en formato de banda con nueve músicos y una gran sección de vientos», reveló Salán, quien recordó que en 1992, año de la creación de la banda liderada por Carlos Tarque, programó a unos jóvenes M-Clan para tocar en el extinto Pub La Calle. «Por tanto, se cierra un ciclo con su regreso al Sonora», sonrió el productor.

En el festival, esta edición inaugura dos nuevas propuestas: Sonora en Familia, una jornada dominical para el público familiar; y el Laboratorio Sonora, que se celebra el viernes 16 de octubre, un espacio de formación y divulgación para la industria musical emergente de Canarias y de Gran Canaria, con el objetivo de «fortalecer el sector desde dentro».

Actuación de OM Domínguez, ganador de Sonora 2025. / ANDRES CRUZ

Los premios

El aumento de los premios es una de las principales novedades de este año: el galardón principal, Sonora Oro, está dotado con 6.000 euros destinados a la producción discográfica o a acciones de promoción, y la actuación en el Festival Sonora; el segundo premio, Sonora Plata, contará con una dotación de 3.000 euros también orientados a impulsar la creación y proyección del artista o banda; mientras que el tercer galardón, Sonora Bronce, aportará 1.500 euros destinados igualmente a financiar un proyecto discográfico o de promoción. Además, al igual que en años anteriores, los diez finalistas de Sonora optan a recibir distintos «pasaportes Sonora»para actuar en los escenarios de los principales festivales de música de Canarias: el Festival Sonidos Líquidos (Lanzarote), Phe Festival (Tenerife), Festival Boreal (Tenerife) y Hero Fest (El Hierro). A esta flamante nómina se suma un nuevo pasaporte Sonora a la isla de La Graciosa de la mano de Sonidos Líquidos.

Y last but not least, Sonora emprende este año un paso importante en la internacionalización del proyecto gracias a una sinergia estratégica con la feria Womex 2026 Gran Canaria, la mayor feria profesional de músicas más importante del mundo. Así, Sonora invita a una comitiva de delegados internacionales a asistir al festival en la Plaza de Santa Ana y una de las bandas finalistas de Sonora obtendrá un pasaporte a WOMEX 2026 Gran Canaria, que tendrá lugar del 21 al 25 de octubre de 2026.

El acto contó ayer con el concejal de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Iñiguez; la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina; el director artístico de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura, José Luis Pérez; el director de Sonora, Juan Salán; el productor ejecutivo de Sonora, Santi Gutiérrez, y los directores de varios de los principales festivales de Canarias, Neftalí Acosta, director de Sonidos Líquidos de Lanzarote, Alejandro Padrón, del Herofest de El Hierro, Javier Jiménez de Festival Boreal; Ivan Hall, del Phe Festival de Tenerife, con el músico Iván Torres, de Efecto Pasillo, como presentador, y la actuación de OM Domínguez, ganador de Sonora 2025.