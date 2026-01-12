La Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera aterriza en la Isla

El Festival Internacional de Música de Canarias se prepara para recibir a uno de los grandes colosos de la música sinfónica mundial, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera. La formación ofrece dos conciertos en cada isla, con un programa dedicado a obras de Mozart y Schubert en la primera velada, y otro a sinfonías de Mozart y Bruckner en la segunda. Estarán en Gran Canaria durante hoy y mañana en el Auditorio Alfredo Kraus a las 19.30 horas.

Considerada unánimemente como una de las mejores del planeta, la orquesta volverá a pasar por Canarias 25 años después de su último concierto en las Islas. Al frente de esta maquinaria sonora alemana está el maestro Paavo Järvi, una de las batutas más solicitadas y aclamadas del momento, que guía a la orquesta durante los conciertos. En activo desde 1949, la Sinfónica de la Radio de Baviera (en alemán, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks) ha pasado a convertirse en una de las formaciones más legendarias del siglo. La crítica internacional la sitúa de forma unánime en el top 5 de las mejores orquestas del mundo, pero también en la líder indiscutible entre las formaciones radiofónicas de su misma naturaleza.

Su sonido ha sido moldeado durante décadas por algunos de los directores titulares de mayor prestigio, como Eugen Jochum, Rafael Kubelík, Sir Colin Davis, Lorin Maazel y Mariss Jansons. Con la incorporación de la batuta Sir Simon Rattle, quien asumió la titularidad en la temporada 2023/24, la orquesta vive actualmente una verdadera etapa dorada, marcada por el carisma del director y una vocación por la formación de nuevas generaciones. Además, cuenta con una amplia discografía, avalada incluso con el Premio Grammy a la Mejor Interpretación Orquestal en 2006.

Esta semana también se podrá disfrutar del Cuarteto Quiroga, el 15 de enero a las 19.30 en el Teatro Pérez Galdós, y del concierto de Guiguan Project & Markus Stockhausen, el 16 de enero en elTeatro Guiniguada a la misma hora.

Organizado por el Gobierno de Canarias, el FIMC continúa así con una intensa programación en las islas que se prolongará durante todo el mes de enero y la primera semana de febrero. Las entradas se encuentran a la venta en la web www.festivaldecanarias.com, así como en las plataformas habituales de venta y en las taquillas de los mencionados auditorios.

Lugar: Auditorio Alfredo Kraus (Las Palmas de Gran Canaria).

Hora: 19.30 horas.