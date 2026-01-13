Barbastro acoge la proyección de ‘Benito Pérez Buñuel’

El Auditorio del Centro de Congresos acoge este 13 de enero la proyección de ‘Benito Pérez Buñuel’, el documental de 2022 con el que el realizador canario Luis Roca repasa las conexiones entre Benito Pérez Galdós y Luis Buñuel. El film producido por Marta de Santa Ana, en el que se combinan la animación, la autoficción y el documental, recibió el Premio de la Crítica en el Festival Atlantidok (Uruguay), una Mención de Honor en Bogocine (Colombia) y el Premio del Público en el Festival de Cine Europeo de Lima. Antes de la proyección, los cineastas canarios celebrarán una charla coloquio con el público.

El filme ha sido apoyado para su financiación por el Acción Cultural Española del Gobierno de España, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Ayuntamientos de Madrid y Calanda, Crea SGR, Fundación Mapfre y Diputación de Teruel. Han comprado sus derechos de antena Radio Televisión Española, Telemadrid y Televisión Canaria.

Sobre el documental

La proyección está prevista las 19.00 horas con entrada libre y se enmarca en el calendario de la exposición de carteles ‘Buñuel Genio’, que se puede visitar hasta el 23 de enero en la Sala de Exposiciones del Centro de Congresos de lunes a sábado y de 18.30 a 20.30 h y recopila carteles procedentes de distintos países en los que se estrenaron las películas del cineasta turolense.

Los carteles se combinan con textos sobre su obra elaborados por, explica la concejal de Cultura Pilar Abad, “intelectuales de primer nivel y compañeros suyos de profesión que analizan, entre otros conceptos, la influencia de Benito Pérez Galdós en el cine de Buñuel y la importancia trascendental que su obra ha tenido en el devenir posterior del cine en España. Cine, literatura, arte y diseño gráfico se unen en Barbastro para seguir celebrando el 125 aniversario de este genio aragonés. Animo a todos a encontrar un hueco en estos días festivos para acercarse al Centro de Congresos”, explica la edil.

De presentar la muestra se encargó el 22 de diciembre y ante numeroso público Vicky Calavia, directora, guionista, documentalista y gestora cultural profunda conocedora de la obra de Luis Buñuel, cineasta natural de Calanda (Teruel) cuya abuela materna, Francisca Cerezuela, nació en Barbastro y murió muy joven (34 años) durante una epidemia de cólera.