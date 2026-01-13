El profesor Jonathan Allen imparte una conferencia sobre Georgiana Houghton, pionera del arte abstracto nacida en Gran Canaria

Georgiana Houghton, la artista pionera del arte abstracto que se adelantó a Kandinsky en el siglo XIX, no solo alumbró un legado pictórico deslumbrante e insólito inspirado por su faceta como espiritista, sino que, además, esta fascinante pintora de ascendencia británica nació en Las Palmas de Gran Canaria, en 1814.

Apenas se conocen los orígenes y entresijos de esta figura fundamental de la Historia del Arte y este miércoles día 14 de enero, a las 18.00 horas, el profesor universitario y crítico de arte Jonathan Allen imparte una conferencia inédita sobre la artista Georgiana Houghton, la primera mujer pintora abstracta moderna nacida en Las Palmas de Gran Canaria, en la sede de la Escuela Oficial de Idiomas de Las Palmas de Gran Canaria. La ponencia se enmarca el programa de actos del 40 aniversario de la creación de la escuela.

Jonathan Allen es profesor de Lengua y Literatura Francesas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), crítico de arte y escritor, disertará sobre Georgiana Houghton (Las Palmas de Gran Canaria, 1814-Londres 1884). En la actualidad, Jonathan escribe el tomo correspondiente de la Biblioteca de Artistas de Canarias (BAC), que constituirá la primera monografía en español sobre esta pintora espiritista que empieza a ser reconocida como la primera pintora abstracta moderna, anterior a Kandinsky, Kupka, Malevich y Mondrian.

La intervención de Jonathan será en inglés y será la primera charla que se imparta en España sobre Georgiana Houghton, que ya ha sido incluida en colectivas en la Bienal de Venecia y en el Centro Pompidou.