Sinfónica de la Radio de Baviera, ¿y después qué?

En un inicio de Festival de Música de Canarias poco efectista, por llamarlo de alguna manera, con el monográfico Falla por la Orquesta de RTVE, sin programas físicos ya, con cambio de horarios y con Perdigón in pectore como director después de su dimisión y quedar desierto el concurso para dicho cargo - cojan aire - llegó la Orquesta Sinfónica de la Radio Baviera, sin duda, el plato fuerte de esta 42ª edición del Festival.

No sin cara de mohín por unos programas bellos pero sin todas las fuerzas disponibles de la formación bávara, de la que hubiéramos esperado un repertorio más colorista o incluso a su director titular, el carismático Simon Rattle, todo quedó compensado con un nivel del conjunto orquestal sobresaliente y ambos conciertos absolutamente disfrutables.

Asombró el equilibrio de todas las familias, la naturalidad de las dinámicas, sin estridencias, el empaste de una cuerda milagrosa en precisión articulatoria, de sonido bello y rutilante. Extraordinario el trabajo medido y de sacrificio de conjunto de los trombones, nunca oí algo así y en general la excelente musicalidad de las maderas en las que sobresalió el oboísta español Ramón Ortega en Schubert.

A los mandos de la centuria alemana venía el estonio Paavo Järvi, director de gesto sobrio, muy apreciado por ser concienzudo en el detalle y de repertorio tan amplio como el de su célebre padre Neeme Järvi. Abrió ambos conciertos con las sinfonías 31 París y 38 Praga de Mozart, aquella en un bellísimo estilo Mannhein, luminosa y jovial, más contundente en lo sonoro la segunda, como corresponde a las últimas sinfonías del salzburgués.

Ambas obras rebosaron estilo, articulación acertada y a veces también el mal de hoy en día: la precipitación, especialmente el último movimiento de la París o el Andante de la Praga donde hubo poca delectación sonora. Por contra un extraordinario primer movimiento de la 31 imaginativo de ideas, exposición diáfana y pizpireta. La densidad sonora de la 38 no restó transparencia y diversidad de caracteres, en ambas la ejecución de la orquesta fue extraordinaria.

La llamada Sinfonía Grande de Schubert cerraba el primer concierto en, a mi entender, lo mejor de estos conciertos. Järvi recrea este Schubert romántico a la Weber, y el resultado es una delicia por el equilibrio de contrastes en los grandes fraseos, un movimiento lento concentrado y paroxístico, muy emotivo en su sección central, un Scherzo vivo y locuaz y un final rotundo.

Sin embargo la Cuarta Sinfonía de Bruckner, aun con brillante respuesta orquestal, fue una versión en exceso amable por parte de Järvi, relamida en el Scherzo, poco comprometida en el movimiento lento - ¡qué sección de violonchelos! - y evitando los momentos escarpados del Finale aunque siempre se movió en una agógica y lógica constructiva de gran nivel. Por contra el bello y muy romántico primer movimiento fue expuesto con una naturalidad y coherencia constructiva ejemplar, con una coda tan vibrante como emocionante.

La propina esta vez sí que fue de gran clase, un Vals triste de Sibelius de sonido destilado - ¡qué calidez en la cuerda! - y efusiva emoción. Un auténtico bálsamo para nuestros oídos y sensibilidad, una inigualable orquesta y un gran director. Con lo que queda de Festival ¿después qué?