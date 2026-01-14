Steffen Morrison abre la sexta edición del Sunbeat LPA en el Auditorio Alfredo Kraus

El soulman surinamés Steffen Morrison arranca la sexta edición del Sunbeat LPA, que ofrecerá en el Auditorio Alfredo Kraus el mejor soul europeo en un ciclo de tres conciertos que completan Gisele Jackson & The Shu Shu’s e Izo Fitzroy. El ciclo tendrá los días 16, 23 y 24 de enero, respectivamente, a las 20.30 horas, todas las citas en la Sala Jerónimo Saavedra. Un ciclo producido por la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria y Jeito y que cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La presentación tuvo lugar ayer en el Auditorio Alfredo Kraus con Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y patrona de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria; Sergio Alonso, en representación de Jeito y co-organizador del Sunbeat LPA 2026 y Tilman Kuttenkeuler, director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria.

Guacimara Medina valoró muy positivamente la trayectoria del ciclo, señalando que seis años de continuidad no son fáciles en una propuesta dirigida a un público específico, y subrayó la responsabilidad de apoyar con dinero público iniciativas serias y profesionales que el público demanda.

Por su parte, Sergio Alonso defendió la singularidad del ciclo en una ciudad con poca oferta de este tipo de música y detalló la diversidad de propuestas, desde el soul europeo de Steffen Morrison, pasando por el soul británico de Izo Fitzroy, hasta el soul clásico estadounidense de Gisele Jackson.

Finalmente, Tilman Kuttenkeuler explicó que el ciclo nació desde la ilusión de ir «un poquito más allá de El Rincón del Jazz, hacia otros estilos como el funk, el soul o el rhythm & blues, explorando nuevas voces y tradiciones musicales, con especial presencia de influencias del gospel». Destacó además la satisfacción por la alta respuesta del público, con una ocupación superior al 80%, fruto de una relación de confianza con los asistentes que acuden incluso a descubrir artistas que no conocen previamente.

‘Legacy’

Solo un artista del temperamento y carisma de Steffen Morrison podría definir su nuevo trabajo discográfico Legacy como «una cruda introspección musical de reflexiones profundas, que espero evoque una sensación de disfrute y pueda ser apreciada también por las generaciones venideras».

Este tercer álbum refleja a la perfección su personalidad arrolladora: canciones cargadas de autenticidad, rudeza elegante y una exploración honesta de la vulnerabilidad, la vida y la importancia de dejar huella.

Morrison es un artista hecho a sí mismo, un luchador incansable cuya trayectoria ha inspirado incluso la realización del documental The Soul of Steffen Morrison, estrenado en la televisión holandesa en 2023. Convertido en toda una celebridad en su país y reconocido como una de las voces más destacadas del soul europeo, ha consolidado también un fuerte vínculo con el público español.