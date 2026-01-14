Vinopop fusiona vino, gastronomía y pop español en Infecar con más de 2.500 asistentes en Infecar
La primera edición del festival, que se celebra el 17 de enero en Las Palmas de Gran Canaria, ofrecerá más de 10 horas de música en directo, catas y experiencias gourmet
Las Palmas de Gran Canaria se prepara para vivir una experiencia sensorial única. El próximo 17 de enero, el recinto ferial Infecar será el escenario de la primera edición de Vinopop, un festival que reúne vinos selectos, gastronomía canaria y música pop en vivo durante más de diez horas. La propuesta ha generado una gran expectativa, superando ya las 2.500 entradas vendidas.
Organizado por la productora Moon World, el evento promete convertirse en una cita obligada para los amantes del vino, la buena mesa y los grandes himnos del pop español. Con un cartel que combina artistas legendarios y tributos populares, Vinopop busca dejar huella en la oferta cultural de la isla.
La música como alma del festival: La Guardia, La Frontera y Javier Ojeda
Uno de los grandes atractivos de Vinopop 2026 será su potente propuesta musical. Sobre el escenario actuarán:
- La Guardia, icónica banda del pop-rock español con décadas de trayectoria.
- La Frontera, otro de los pilares del pop nacional.
- Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, que repasará los grandes éxitos de su carrera.
El programa se completa con dos tributos musicales: uno dedicado a Estopa, y otro a Joaquín Sabina, con versiones que recorrerán sus temas más emblemáticos y coreados.
- 240 casas de alquiler junto a Las Ramblas por menos de 500 euros: la nueva promoción pública en Las Palmas de Gran Canaria
- Las 36 viviendas de alquiler asequible de Tamaraceite Sur tendrán que volver a salir a licitación
- Adam Arvelo hace la mili: la UD Las Palmas anuncia la cesión del extremo al Unionistas de Salamanca
- Una alternativa para Margarita: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la aloja en una pensión
- ¡Echaron a Margarita!: la Autoridad Portuaria retira a la fuerza el ‘Claudine’ del Muelle Deportivo
- Benita Carolina López Suárez, vecina de Las Palmas de Gran Canaria, cumple 104 años
- La UD Las Palmas ata a Iker Bravo, el pistolero de los cinco millones
- La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna