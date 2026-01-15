Artizar inicia su aventura madrileña con Julio Blancas

Artizar inaugura esta tarde, oficialmente, su sede madrileña. Es la primera galería canaria que logra dar este paso. Tras 36 años de trayectoria internacional y después de haberse convertido en participante habitual de ferias internacionales de la talla de Zona Maco, Expo Chicago o Pinta Miami, hoy abrirá una sede fija en la calle Doctor Fourquet 6, epicentro del arte contemporáneo en la capital.

Hace unos meses, concretamente en septiembre de 2025, que esta entidad lagunera presentó su nueva sede. Lo hizo aprovechando una cita clave para el sector: la apertura de la temporada artística en Madrid y la celebración del Madrid Gallery Weekend. En aquella ocasión replicó una exposición que ya se había visto en su sede lagunera: GEN80, un proyecto colectivo con piezas de artistas principales de las Islas.

Ayer, y una vez afrontada la necesaria reforma del local, la decana institución lagunera abrió la que es su primera gran exposición individual de las cuatro que esperan poder hacer al año. El protagonista, uno de los principales exponentes del arte en las Islas: el grancanario Julio Blancas.

La muestra, que estará abierta en Madrid hasta el próximo 14 de marzo, lleva por título Lo que sucede mientras vives y es el pistoletazo de salida de una aventura inédita para el sector artístico de las Islas, dar el salto a Madrid para dar a conocer el arte canario. «Desde una casa canaria del siglo XVII en el corazón de La Laguna, Artizar llega a la capital con una veintena de artistas internacionales, acercando el arte canario y nacional junto con algunas de las voces más potentes del arte cubano contemporáneo», explican en su presentación ante los medios de la capital.

La muestra que abrió ayer en Madrid cuenta con la también canaria Dalia de la Rosa como comisaria. La experta valoró la importancia de esta apertura. «La apuesta que hace Artizar un espacio en Madrid con una individual de un artista tan asentado como Julio Blancas es toda una oportunidad y para mí, por supuesto, es un placer haber participado», indicó.

«Blancas es uno de los artistas más importantes de los últimos 20 años en el marco canario así que es todo un privilegio». De la Rosa habló, asimismo, de la «impresionante» selección realizada para la ocasión, una quincena de piezas que abarcan un arco temporal que discurre entre 2017 y 2025. «Hay obras emblemáticas que hacen referencia a esos primeros bosques que hizo y también alguna de sus parabólicas, además de dibujos interesantísimos que se llaman Tafonis», detalló.

La fachada de las nuevas instalaciones de la calle Doctor Fourquet. / El Día

A estas hay que añadir otras de carácter «objetual» que, según la comisaria, describen «muy bien lo que es su práctica artística». «A Julio no se le puede identificar solo por el uso del dibujo –que por supuesto que sí– sino también por su tesón a la hora de entender una superficie, el material, la luz y por entender la naturaleza, no solo en su forma física sino también la naturaleza de su mirada». Por eso, añadió, el título de la muestra es el más adecuado de todos. «Lo que sucede mientras vives reúne todas esas cuestiones que Julio va interiorizando. A partir de su obra puedes pensar en la naturaleza, en la música, en las matemáticas y en muchísimas cuestiones».

Con esta inauguración Artizar se sitúa, ahora también de forma física, en el corazón del ecosistema artístico nacional. Tendrá su propia sede en una de las arterias principales del arte contemporáneo.

Fundada en 1989 en La Laguna por Carlos E. Pinto, padre de los actuales gestores –los hermanos Pedro y Frasco Pinto–, Artizar ha forjado una trayectoria independiente y «comprometida con el arte contemporáneo». Desde sus inicios se afanó en mostrar al mundo la excelencia de los creadores canarios.

El listado actual de artistas que trabajan con esta galería tinerfeña incluye, por poner algunos ejemplos, a Carlos Nicanor, Marco Alom, Amparo Sard, Raúl Cordero, Pamen Pereira, Martín y Sicilia, Marta María Pérez Bravo, Santiago Palenzuela, Ubay Murillo, Romina Rivero, José Bedia, Luis Palmero, Laura Mesa, Julio Blancas, Paula Valdeón, Jesús Zurita, Hans Lemmen, Luna Bengoechea, Alejandro Correa, Ángel Padrón, Dave Mckean o José Luis Serzo.

Además, la ubicación escogida para esta aventura madrileña es una decisión meditada y estratégica. La nueva sede de Artizar en la madrileña calle Doctor Fourquet se suma al circuito de galerías más activo de Madrid. Estará situada junto al Museo Reina Sofía y en un entorno que concentra algunas de las principales propuestas galerísticas del país. «Este espacio no busca sustituir la sede histórica de calle San Agustín de La Laguna, sino complementarla y ampliarla, con una programación independiente que permitirá a Artizar estar presente de forma más constante en la conversación artística nacional», aclararon sus responsables. «Madrid es un espacio de visibilidad, pero también de intercambio, de contactos, de presencia institucional y mediática. No se trata solo de vender, sino de participar activamente en el relato del arte contemporáneo en España y de dar a nuestros artistas las oportunidades que merecen», concluyeron.