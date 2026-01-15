La editorial Siruela reúne tres obras maestras de Alexis Ravelo en la trilogía ‘Las islas negras’

Los milagros prohibidos de la literatura consisten en mantener viva la memoria de sus autores y el legado de sus letras en el alambre del tiempo. Y en el abismo de su pérdida temprana en enero de 2023, la otra vida de Alexis Ravelo respira en sus libros.

Bajo este principio, la editorial Siruela, uno de los sellos independientes más interesantes y selectos del panorama literario, reúne tres novelas del escritor grancanario en una trilogía titulada Las islas negras (2026), que verá la luz el próximo 4 de marzo. Estos títulos son La ceguera del cangrejo (2018), Un tío con una bolsa en la cabeza (2020) y Los nombres prestados (2022), este último ganador del prestigioso Premio de Novela Café Gijón en 2021.

Con prólogo del escritor argentino Ernesto Mallo, el hilo que cose la compilación de Las islas negras es el género noir, el que más frecuentó y encumbró a su autor en el mapa nacional de las letras. «Tres grandes obras que convirtieron a Alexis Ravelo en todo un clásico contemporáneo de la novela negra española», apuntan desde Siruela, que incluye la trilogía dentro de su serie Nuevos Tiempos Policíaca.

«Personajes ambivalentes, hechos de piel más que de tinta, protagonizan las tres novelas de Las islas negras. Una trilogía canaria. Tres libros, tan diferentes como versátiles, que reflejan los grandes temas que Alexis Ravelo abordó y perfeccionó a lo largo de su carrera literaria: el perdón, la corrupción o la violencia. Una lúcida memoria de la vida social, política y económica española de las últimas décadas», anuncian.

«Seguimos trabajando para que sus libros sigan en las librerías y le conozcan las nuevas generaciones», manifiestan desde el equipo de Siruela.

Sin embargo, la relación entre Ravelo y el sello aloja varios capítulos previos a esta triada literaria. La primera novela raveliana al abrigo de Siruela fue La otra vida de Ned Blackbird (2016), cuya publicación comportó el primer salto de Ravelo del género criminal al fantástico y onírico, con una buena acogida por parte de la crítica y su legión de lectores. Le siguió, un año después, Los milagros prohibidos (2017), que supuso su primera incursión en el género histórico para narrar en clave de ficción uno de los episodios más desconocidos de la Guerra Civil española: la Semana Roja de La Palma.

Además, Ravelo participó en la antología colectiva Tiempos negros (Siruela, 2017), junto a nombres como Petros Márkaris, Lorenzo Silva, Cristina Fallarás o Espido Freire, también con prólogo a cargo de Ernesto Mallo. Y también se embarcó en la aventura literaria de editar Crimen (1934), la mítica obra de Agustín Espinosa, considerada la primera novela surrealista española, cuya reedición a cargo de Ravelo vio la luz en 2019.

El último libro que publicó nuestro querido autor fue la premiada novela Los nombres prestados, que pone el broche a esta nueva trilogía nacida para perpetuar el legado de un nombre inmortal.