Fernando Marrero exhibe su evolución en el Club Victoria

El artista Fernando Marrero Silva (Las Palmas de Gran Canaria, 1930) exhibirá la evolución de su estilo pictórico durante más de sesenta años en una exposición en el Real Club Náutico de Las Palmas de Gran Canaria, que se inaugurará el próximo martes, 20 de enero, a las 19.30 horas. La muestra, que abarca un periodo que va de 1952 a 2012 y que incluye una decena de obras, estará abierta al público hasta el próximo día 26, y se podrá visitar de 10.00 a 22.00 horas.

El artista muestra casi tantos cuadros como estilos ya que su obra se mueve entre el puntillismo, el geometrismo, la abstracción e incluso el formalismo, y reconoce que ha incluido algunos de sus cuadros más representativos con el asesoramiento de su familia.

Pasión

«La pintura es mi gran pasión, pero he sido delineante toda mi vida, le ha dedicado al arte el tiempo que he podido, y para esta exhibición tenía que reducirlo todo a diez títulos, con lo que la opinión de mis hijos ha sido importante». Así, el visitante podrá disfrutar desde bodegones, que están entre sus obras, hasta calas geométricas, pasando un paisaje de Santa Brígida abstracto o un autorretrato. «Yo he realizado mucha obra», aclara el pintor. «Y ahora, con 95 años, me ha dado por exponerlo. Pero estuve pintando desde muy joven en la Escuela Luján Pérez con Santiago Santana con quien permanecí siete años, allí aprendí a dibujar al natural», asegura.

Julio Viera

«Yo llegué con 18 años y empecé a pintar al mismo tiempo que Julio Viera que luego se marchó a Europa. Y ahora estoy buscando un salón donde poder exponer toda mi obra», añade. El espectador podrá disfrutar de títulos en óleos sobre lienzo pertenecientes a estilos diversos que va de lo clásico a lo contemporáneo.

Así, un cuadro como Autorretrato ( 1953) se ve al artista pintándose a si mismo en un estilo muy natural de colores fríos y suaves. También destaca Rubí y esmeralda (1998) que crea un efecto hipnótico realmente sugerente.

Llama la atención Calas (2004) con su juego intrépido con el espacio. O Bodegón geométrico (2009) que rememora los juegos visuales de los surrealistas. La muestra se completa con otros títulos igual de interesantes como Paisaje de Santa Brígida o Los músicos.

Las Alcaravaneras

Fernando Marrero vivió su infancia y adolescencia en el barrio de Las Alcaravaneras. Desde muy pequeño ya sentía el deseo de dibujar, de pintar, tal es así, que siendo muy joven dibujaba muebles en una carpintería donde trabajaba y donde conoció a sus primeros mentores.

Su despertar más profundo llegó al descubrir la Escuela de Luján Pérez, con 18 años, a través de la enseñanza y complicidad de Santiago Santana, quien le ofreció trabajo en decorados para el Teatro Pérez Galdós.

El artista aprendió así que la pintura no se enseña, se comparte.

Allí conoció a Julio Viera, Hermanos Rodó, Elías Marrero, Ulises Parada, pero como no se podía vivir del arte, trabajó toda su vida como delineante. La pintura pasó a ser uno de sus hobbies, la cual le permitió seguir expresándose a través de ella y participando en exposiciones colectivas en el Gabinete Literario, Círculo Mercantil, Casino Hotel Santa Catalina y en el Bienal de Teror, entre otros.

Destacar que entre sus dibujos y pinturas se encuentra el diseño de la botella de licor de plátano para Cocal, con forma de racimo o penca, la cual muchos conocemos por ser algo nuestro, de nuestra isla.

La muestra del Real Club Victoria es solo una pequeña muestra de su trayectoria artística, ya que su colección es bastante extensa, sin un estilo que lo defina, pasando desde lo abstracto, a lo geométrico, el puntillismo y naturalezas muertas, entre otros, no solo óleos, su obra abarca también una serie de grabados que junto a Gabriel Rodó y Ana de la Puente se expusieron en el Casino Hotel Santa Catalina.