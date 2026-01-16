Muere Cristino de Vera: adiós al artista del silencio y la reflexión espiritual

Si Cristino de Vera (Santa Cruz de Tenerife, 1931 - Madrid, 2026) se consagró como el pintor de la introspección y el silencio, al que siempre regresaba en sus viajes hacia dentro para fundar un legado inmenso y singular de sustrato espiritual, el vacío de su pérdida conmueve hoy como su obra: el artista se marchó como pintaba, volviendo al silencio que convocaban sus pinceles, suscitando en su ausencia el mismo consenso que sus cuadros al encumbrarle como uno de los grandes de la historia del Arte en Canarias.

El mundo de la cultura y la política en el Archipiélago despiden a un artista único que escribió un capítulo propio y referencial en el relato universal de las artes con raíz isleña.

Celestino Celso Hernández Sánchez, director del Museo Internacional de Arte Eduardo Westerdahl

«Cristino de Vera: siento muchísimo su pérdida. Era un hombre nacido en invierno y se ha ido también en invierno. Un invierno por cierto, lluvioso, me imagino que como los de su infancia, que dice la gente mayor que llovía más…».

«Él me parece un artista excepcional, con una personalidad propia indiscutible, a la altura de otros grandes del siglo XX y parte del XXI, porque Cristino vivió casi 26 años en el siglo XXI. Su nombre y obra está a la altura de los grandes, como su compañero de generación Pedro González y otros grandes del arte canario, como César Manrique, Millares, Felo Monzón o Martín Chirino».

«Para mí fue un privilegio que me concediese el honor de que la entonces Caja Canarias me eligiera para dirigir y poner en marcha la Fundación Cristino de Vera, que abrió sus puertas el 23 de julio de 2009 en La Laguna. Fue ahí donde yo tuve más ocasión de conocerlo personalmente y tratarlo».

Eliseo Izquierdo, director de la Galería LM Arte Colección

«Cristino de Vera desempeñó un papel fundamental dentro del arte español del siglo XX. No rehusó la idea de ser canario, pero desde los años 60 vivió fuera de las Islas. Al final, da lo mismo de dónde vengamos, porque su obra se ha constituido como un referente que no ha podido tener imitadores».

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias

«Canarias pierde a uno de los grandes referentes de nuestra pintura contemporánea. Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación, su obra nos enseñó a mirar la vida, el silencio y la muerte».

«Deja un legado imprescindible para la cultura canaria que trasciende fronteras. Mi más sentido pésame a su familia, amistades y al mundo del arte».

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife

«El Cabildo de Tenerife lamenta profundamente el fallecimiento de D. Cristino de Vera, Hijo Predilecto de Tenerife y una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo canario».

«Esta Corporación tuvo el honor de concederle la Gran Distinción de Nivaria, en reconocimiento a una trayectoria ejemplar y a una obra pictórica de enorme trascendencia, que situó a Tenerife en el panorama artístico internacional».

«Cristino de Vera deja un legado artístico y humano de incalculable valor. Desde el Cabildo trasladamos nuestras condolencias a su familia, amistades y a toda la comunidad cultural. Tenerife mantendrá siempre viva su memoria y su contribución a la historia del arte».

Rosario Álvarez, presidenta de la Real Academia de Bellas Artes Miguel Arcángel

«Cristino de Vera era académico de honor de nuestra Academia y, aunque no lo conocía personalmente, fue un referente para la cultura canaria y de toda España. A lo largo de su vida, fue siempre muy introvertido, y esa fijación por la idea de la muerte que tan bien plasmó en su obra hizo que siempre estuviera plegado hacia dentro».

Clara Armas, directora de la Fundación Cristino de Vera

«Se ha ido uno de los artistas más relevantes del arte español. Era una persona totalmente generosa, no solo en lo personal sino en lo profesional, porque donó buena parte de su obra y se convirtió así en uno de los principales referentes de la pintura del último siglo. Ha sido uno de los artistas que mejor ha representado la pintura de las últimas décadas y ha constituido un capítulo aparte con su propuesta. La coherencia ha definido su propuesta, así como la honestidad porque siempre trabajó con el máximo respeto, tanto hacia la pintura como hacia su obra».

Óliver González, secretario de la Fundación Cristino de Vera

«La obra y personalidad de Cristino, plagadas de enérgica quietud y encuentro con el silencio sabio ambas, han sido y continuarán siendo fuentes que enseñan y reconfortan».

«Durante más de tres lustros, desde la inauguración de la Fundación que lleva su nombre, hemos protegido, transmitido e impulsado su universo vital y artístico, con hitos recientes tan significativos como la organización de dos inolvidables montajes expositivos, durante 2024, en las salas del Instituto Cervantes de Roma y París, pero a partir de hoy esa labor revitalizará, más aún si cabe, su savia para hacer viajar la constelación pictórica, eterna, de nuestro alquimista del brillante silencio».

José Luis Fajardo, artista

«Desde que yo era un niño, Cristino de Vera era amigo mío. Se ha ido un viejo amigo. Aunque nos llevábamos una diferencia de nueve o diez años, siempre fue un gran amigo, nos hemos encontrado tantas veces... Y nada, ¿qué puedo decir? Lo siento en el alma».

Alejandro Tosco, artista y gestor cultural

«Hoy despedimos a Cristino de Vera con la emoción profunda de quien pierde no solo a un gran pintor, sino a un amigo y a un maestro de vida. Su obra, esencial y luminosa, marcada por el silencio, la trascendencia y una espiritualidad serena, ocupa un lugar fundamental en la historia del arte contemporáneo. Pero más allá de su brillante trayectoria artística, me quedo con lo humano, con su pensamiento filosófico, su mirada religiosa y su forma pausada y honesta de estar en el mundo».

Luis Yeray Gutiérrez, Alcalde de La Laguna

«Despedimos con pesar a Cristino de Vera. Nos deja un artista extraordinario, con una obra sorprendente y personalísima que llevó el nombre de Canarias a todo el mundo. Para La Laguna. esta es una pérdida muy sentida, por su profunda vinculación con nuestra ciudad, donde se encuentra la sede de su Fundación y en la que podremos seguir conociendo y disfrutando de su gran legado artístico.»

Ángel víctor torres, Ministro de Política territorial

«De Vera fue un pintor de extraordinaria trascendencia artística, espiritual y humana» y que «su obra queda para siempre como un tesoro de la humanidad».

Antonio Puente, escritor y crítico

«Consciente, con Dante, de que, si el Infierno existe, allí sólo arden los egos, Cristino se alejaba del suyo doblemente: no sólo no hay una gota de egotismo en el interior de sus lienzos; ni siquiera la hay -algo muchísimo más infrecuente- en la mano que los pinta. Una de sus grandes bazas era conseguir que pareciera que no hay nadie tras sus cuadros.

«Absolutamente nadie (sino, acaso, todo el mundo), bajo el halo de su inconfundible misticismo de luz lloviznada misteriosamente, a la vez metafísico y matérico, expresionista e íntimo, cálido y hierático, plástico y en el chasis, cromado y radiográfico, tomándole el pulso, todo el tiempo, a la juntura exacta entre la vida y la muerte; o mejor dicho, a la vida interior de la muerte».