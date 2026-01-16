NIA convierte el desamor en salsa con "Te Aconsejo Que Me Olvides"

NIA vuelve con su sonido tropical más reconocible en 'Te Aconsejo Que Me Olvides', un nuevo single en el que pone voz a los amores imposibles, esos vínculos que se sostienen más en el deseo que en la realidad y que, tarde o temprano, obligan a soltar. Con honestidad emocional, la artista canaria canta al momento exacto en el que amar también significa saber marcharse.

Con este lanzamiento, la artista canaria —ganadora de la Gaviota de Plata en el Festival Internacional de Viña del Mar— inicia su particular celebración del desamor, que funcionará como preámbulo de su próximo trabajo discográfico. Un proyecto que verá la luz bajo Guaracha Records, su propio sello, desde el que NIA inaugura un nuevo rumbo creativo, con mayor libertad artística y una identidad aún más definida.

La canción ha sido compuesta y producida en Miami junto a Lenier, uno de los autores y productores más influyentes de la música latina actual, responsable de éxitos para artistas como Marc Anthony, Olga Tañón o Farruko. El resultado es una salsa cálida y directa, que conecta la tradición del género con una sensibilidad actual.

Fiel a su discurso artístico, NIA continúa reivindicando la raíz tropical canaria, entendida como puente natural entre culturas, ritmos y emociones. Una identidad que ha convertido en sello propio y que la ha consolidado como la reina de la salsa española.

Sobre este nuevo comienzo, la artista afirma:"Empiezo el año con ilusión y con ganas de seguir entregando a la gente una parte de mí.Todos hemos roto el corazón de alguien sin quererlo y esta es mi manera de pedir perdón...".