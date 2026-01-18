La célebre Yuja Wang se une a la Mahler Chamber Orchestra

El 42º Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) está a punto de recibir una de las visitas más electrizantes de su edición de 2026. Escenarios de Gran Canaria y Lanzarote acogerán a la Mahler Chamber Orchestra (MCO), bajo la dirección del maestro francés Fabien Gabel y con la participación estelar de la pianista china Yuja Wang, un auténtico torbellino de fuerza frente al teclado que ha redefinido por completo lo que significa ser una estrella de la música clásica en el siglo XXI.

Todo un conglomerado de virtuosismo sonoro, que dejará su impronta en los conciertos que ofrecerá esta tarde, a las 19.00, en el Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria, y mañana, a las 20.00 horas, en el Auditorio Jameos del Agua de Lanzarote. Las entradas para ambos conciertos se encuentran ya agotadas. En la primera sede se ofrecerá una charla previa, una hora antes, a cargo de Ricardo Ducatenzeiler.

Considerada una de las mejores orquestas de cámara del mundo, la MCO es una formación muy particular por su organización como colectivo global de músicos nómadas y por su forma de romper los estereotipos en cada actuación.

Lejos de ser una formación clásica convencional, su origen está ligado a la Gustav Mahler Jugendorchester, cuyo primer mentor fue el legendario Claudio Abbado, quien impulsó su creación para músicos jóvenes.

Su concepto se fue forjando hasta lo que es hoy: un colectivo nómada, sin jerarquías, sin sede fija y gestionado por los propios miembros (en colaboración con una oficina de Berlín). Sus integrantes, procedentes de 25 países diferentes, se reúnen solo para hacer giras o impulsar proyectos, lo que se traduce en el entusiasmo y la frescura que les distingue.

Las tres primeras obras que interpretan en Canarias serán bajo la batuta del director Fabien Gabel, maestro que destaca por su elegancia técnica, aunque atípica. Trompetista de formación, llegó a tocar a las órdenes de mitos como Pierre Boulez o Ricardo Muti antes de dar el salto a la dirección, donde ha logrado un lugar muy destacado en formaciones americanas y europeas de primera línea.

Wang, rompiendo moldes

El trío de ases se completa con el esperado regreso de la pianista Yuja Wang, que desde sus inicios ha desafiado todos los estereotipos en torno a la música clásica. De origen pekinés, Wang dio el salto al estrellato internacional en 2007, tras sustituir repentinamente a la solista Martha Argerich con la Orquesta Sinfónica de Boston.

Ya en aquel momento conquistó por su virtuosismo sobrehumano, que ha continuado evolucionando hasta la actualidad. Es más, recientemente logró la hazaña de interpretar los cuatro conciertos de Rachmaninoff seguidos en el Carnegie Hall de Nueva York, algo nunca antes intentado. Wang regresa al Festival de Música de Canarias 15 años después de su primera comparecencia como joven promesa. n