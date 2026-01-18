Cristina Quesada Padrón: «El cuento infantil puede atrapar al niño que llevamos dentro»

La Televisión Canaria repone los fines de semana por la mañana El club de Archi en el que usted interpreta a Sandra, el único personaje que no es de animación. ¿Cómo recuerda ese trabajo ?

Recuerdo trabajar con un equipo encantador, muy inteligente y con mucho talento como el director Alfonso Ruiz, la productora Ana Sánchez-Gijón o la guionista María Sanz. La serie fue una idea de la productora tinerfeña La Casa Animada. Hicieron otra serie muy bien acogida sobre Cleo, que también aparece en la parte animada de El club de Archi, y yo colaboro poniendo la voz a la sintonía. Ha ganado varios premios y se emite en el canal Clan.

El programa mezcla música, temas educativos, anécdotas y mucha cotidianidad. Y los personajes de ficción, Archi y Piélago, interactúan con usted. ¿Fue complicado lograr ese efecto ?

Yo no vivía en Canarias porque estudiaba fuera, pero aprovechábamos cuando volvía en las vacaciones. Me iba dos o tres semanas a Tenerife y estaba a tope haciendo unas jornadas intensivas de rodaje con el equipo. Me estudiaba los guiones y sabía cuáles eran las réplicas de los demás personajes. Tenía 18 años cuando empecé y estuve hasta los 20 o 21. Creo que terminamos de grabarlo en el 2015. El programa está muy bien planteado porque su principal objetivo es entretener y divertir, y de paso aprendes un montón de cosas. Está hecho desde el disfrute de los niños y los que ya no lo son tanto, pero que lo llevan dentro. En youtube hay una miniserie con la parte en la que yo aparezco que se llama La habitación de Sandra.

¿Y como se puso la productora en contacto con usted?

Yo estaba estudiando en Madrid y había grabado varios cortometrajes de cine. Ellos lanzaron un anuncio en el que buscaban una actriz que fuese mayor de edad, pero que aparentara menos y que fuera dicharachera. María Sanz Esteve me conocía porque había trabajado con ella. Mandé un vídeo hablando de mí, hice un casting en Tenerife y me enteré que me habían elegido en mi vuelta a Fuerteventura.

Hay una canción pegadiza y contagiosa que se repite en varios capítulos: Con solo una bombilla.

Es una canción muy divertida sobre consumo sostenible que empezó con una letra que me dieron sobre la cual yo improvisé una melodía con el ukelele y finalmente el productor musical David Rodríguez creó un tema más sofisticado y elaborado.

¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la actuación?

Lo primero que hice fue un corto que se llamaba Neuroyerto, dirigido por Álvaro Matías Sánchez. Era de misterio y terror y se grabó en El Cotillo, sobre todo en el Castillo de El Tostón. Luego, a medida que surgían cosas, me iba presentando a castings. En Madrid también conocí a directores que me llamaban, aunque solo fuera de figurante. Fui actriz secundaria en el corto UIOP, de Juanjo Ramírez Mascaró, que también había dirigido la peli de stop-motion con cacahuetes Gritos en el pasillo. También hice un corto que se llamaba ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?, dirigido por José Medina, rodado en Fuerteventura y que fue seleccionado para aparecer en la película experimental Gesamt de Lars Von Trier. Y actué en Microteatro por dinero, que consistía en hacer obras de teatro de 15 minutos en salas pequeñitas. Estuve en abril de 2014 con una obra de teatro de Marta Onzain titulada Mientras el sol exista, sobre Ana Frank.

Su actividad artística abarca numerosos campos.

Siempre he tenido muchos intereses. El mundo de la música, el cine, el teatro, la televisión y los idiomas. Estudié Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación. Me especialicé en inglés y chino, tengo un doctorado en Educación y me dedico a la literatura infantil. Pero estoy centrada en investigar en literatura infantil y juvenil y en mi faceta en la música como compositora y cantante. Mi primer disco salió en 2013 con el sello Elefant Records.

Me imagino que todo eso le habrá hecho viajar mucho.

Me siento muy afortunada. El cuarto año de carrera lo hice como estudiante Erasmus. Me fui a Inglaterra y estudié en Canterbury y ahí descubrí que lo mío era la investigación, de que era mi vocación. Al año siguiente me mudé a París donde estuve dos años haciendo un master que me llevó después al doctorado que hice por la Universidad de La Laguna. Podía investigar fuera porque mi tesis la hice sobre la literatura infantil en Suecia y en España. Luego me mudé a Suecia donde estoy desde 2017 y actualmente vivo a caballo entre Suecia y Canarias.

¿Y porqué se estableció allí?

Me enamoré de la literatura sueca gracias a mi marido, que es sueco. Gracias a eso se me abrió un mundo muy interesante sobre la cultura, la literatura y la educación. Eso a mí me abrió una puerta a un universo apasionante. Me quedé en Suecia porque las posibilidades que tengo para investigar me enriquecen muchísimo, pero suelo moverme por varios sitios por trabajo. Tengo diversos proyectos con profesores, colegios y doy formaciones y talleres infantiles. Pero también escribo artículos para dos revistas de Fuerteventura y colaboro en un programa de la televisión y otro de la radio. Lo que más me gusta es la difusión, escribir y compartir.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de esos cuentos?

Lo divertida y compleja que es la literatura infantil, que puede sorprender al adulto. No conviene infravalorarla. El álbum ilustrado, o el cuento infantil, es un formato muy complejo que puede apasionar y atrapar al niño que tenemos dentro, como demuestran títulos como Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak, Emigrantes, de Shaun Tan y El muñeco de Nieve de Raymond Briggs .

¿Cómo surgió la posibilidad de ser telonera de The Pain of Being Pure at Heart?

Yo soy muy fan de ellos. Crecí con música indie y hace como diez años los conocí en persona en un festival que se hace en Inglaterra que se llama Indietracks donde tocamos los dos grupos. Conocí al líder de la banda, Kip, que conoció mi música. Me escribió en septiembre de 2024 donde me decía que venían a España de gira y que yo era su principal opción como telonera. Estuvimos en doce ciudades en España en quince días, una absoluta locura. Una de las mejores experiencias de mi vida.

¿Y quiénes forman su banda?

En realidad, soy yo. Soy solista, pero toco también ukelele, guitarra y teclado, pero en muchos conciertos me acompaña mi marido, Andreas, que tiene otro grupo indie que se llama Alpaca Sports. Y estamos los dos en Elefant Records.

¿Cuántos discos ha publicado?

Tres son álbumes y dos de siete pulgadas más los singles digitales. ¡2026 es el año de componer y grabar! Estoy colaborando bastante con otro grupo sueco que se llama Red Sleeping Beauty y mientras también preparo mi próximo álbum.

¿Y dentro del indie, como clasificaría su estilo?

En los últimos discos he estado haciendo música italodisco. Empecé con canciones acústicas con arreglos de los 50 o 60 y luego con arreglos ochenteros. Me gustan cantantes de los 60 y 70 como Jeanette, que era inglesa y te cantaba en español. Ese concepto de mezclar idiomas me encanta.