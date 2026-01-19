Todas las facetas de Yuha Wang

El público palmense apreció con un espectacular lleno la importancia que tenía la cita con Yuja Wang y la Mahler Chamber Orchestra (MCO) en el Festival de Música de Canarias. Tanto el concepto del concierto, lo arriesgado del programa y el carisma de los intérpretes eran un reclamo irresistible.

La MCO no es una orquesta de sonido especialmente singular, pero sí un sobresaliente conjunto de enormes individualidades, talentoso y flexible a cualquier estilo, al que dota de energía y clase. Fue dirigido, salvo en Chopin, por Fabien Gabel, director de batuta volandera, con ya un experimentado recorrido por orquestas de prestigio. De la Suite Pulcinella de Stravinsky, lo mejor fue que trató esta música como auténtica modernidad, sin edulcorar sus soleadas melodías italianas, sin buscar la parodia. Los extraordinarios solistas de viento coparon una interpretación ágil, contrastada y de relevante efecto sonoro.

Tiempos excesivamente nerviosos en el Mozart muy cortado del ballet de Idomeneo, por cierto, título aún inédito por estos lares. Aún así fue coherente conservar los dos fragmentos en tonalidad y motivo melódico - Scenda amor - más cercanos a la ópera. Versión muy bien ejecutada en lo estilístico pero también precipitada, de contundencia sonora y de enorme relieve en las dinámicas, menos en la articulación.

La carismática Yuja Wang nunca defrauda en sus múltiples facetas como intérprete: comprometida con la música más contemporánea, pianista brillantísima en su técnica, arrebatadora en sus interpretaciones y, como no, siempre expectantes ante sus estilismos, alguno de los cuales desafían el equilibrio y la integridad física de la artista.

De grandísimo interés el concierto de Ligeti de una época de desarrollo de su obra para piano importante y de la que Wang siempre se ha hecho eco en su repertorio. En la obra del húngaro hay una extraordinaria combinación de excitantes ritmos, la microtonalidad y los momentos de nocturnal calma como el lento e deserto del segundo movimiento.

La obra integra el piano como un instrumento más en un conjunto de cámara - 15 instrumentos en total - y, como tal, Yuja Wang aportó el dominio de su sonido a la peculiar tímbrica de la obra. La Mahler Chamber estuvo genial aunque a Fabien Gabel se le fue la mano con unos tiempos muy rápidos, tanto en el segundo como tercer movimientos, centro musical de la obra, excesivamente métrico y encorsetando los pocos retazos de melodías existentes. A su favor, una cuidada tímbrica y equilibrio de planos sonoros.

El icónico primer Concierto de Chopin tuvo una interpretación brillante en lo técnico para la pianista china. Domina todo el teclado y todo resulta fácil y seguro en ella. Como es una de las grandes de nuestro tiempo, quien escribe pide una interpretación referencial de una música en la que han dejado huella tantos otros. La versión luminosa de Wang adolece de un cierto abandono romántico en la exposición del primer movimiento, un rubato al que domina su energía desbordante. Faltó ensoñación en la Romaza, no sin apuntar al final un momento mágico, casi de arpa, en lo sonoro. Incontestable y temperamental en el Rondó, donde brilló con variedad de acentos y perfección técnica. La MCO acompañó diligentemente, aunque le faltó redondear más su sonoridad general.

Generosa y original en las propinas con Glass, Márquez, Kapustin y Prokofiev, ante un público entregado y ruidoso ante las múltiples facetas de Yuja Wang. Una diva de nuestro tiempo.