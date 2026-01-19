Merche y sus 25 años de carrera: "Volver a casa me ayuda a reconectar con las raíces"

Merche atraviesa una etapa de plenitud personal y artística, reflejada en Labios de rojo, su nuevo single que inaugura un ciclo donde destacan la calma, el retorno a sus raíces andaluzas y una visión más consciente de la música española. Tras más de dos décadas instalada en Madrid, la artista ha decidido volver a Cádiz, una elección vital que impregna el espíritu de esta canción y que se convierte en el hilo conductor de su actual discurso creativo.

“Labios de rojo describe perfectamente el momento vital en el que me encuentro”, explica la artista. Después de 24 años de carrera, Merche confiesa que necesitaba bajar el ritmo, vivir con mayor serenidad y volver a disfrutar de lo cotidiano. Esa búsqueda de paz y equilibrio personal es el leitmotiv de un tema que habla de reencontrarse con lo esencial y de aprender a valorar los pequeños gestos del día a día.

Merche vuelve a su Cádiz natal después de pasar décadas en Madrid

El título del single funciona como una metáfora cargada de significado. Pintarse los labios de rojo se presenta como un símbolo de esos detalles simples que, en ocasiones, tienen el poder de cambiar el ánimo y mejorar un mal día. “Con cosas tan sencillas como pintarte los labios de rojo, ese día se arregla un poquito”, señala Merche, quien vuelve a demostrar su habilidad para convertir lo cotidiano en emoción y cercanía, una de las señas de identidad de su trayectoria musical.

En el plano sonoro, Labios de rojo supone también un regreso a sus raíces andaluzas. Desde el inicio del proceso creativo, la cantante tenía muy claro el sonido que quería para la canción. Como es habitual en su forma de trabajar, elaboró la maqueta en casa, definiendo los arreglos y el camino musical del tema. En esta ocasión, apostó por un sonido con identidad del sur, en el que conviven el cajón, la guitarra y un compás con aire de tango gaditano. “Quería que tuviera implícitas esas raíces andaluzas, ese compás tan nuestro”, explica.

Merche, la reina de hacer arte de lo cotidiano

Para terminar de dar forma a esa idea contó con Fidel Cordero, su director musical y colaborador desde hace más de dos décadas. La complicidad entre ambos ha sido clave para lograr un resultado que refleja fielmente el mensaje y la estética sonora que Merche buscaba. “Es la persona ideal para terminar de darle el sonido que tenía en la cabeza. Estoy encantada con el resultado”, afirma.

Este lanzamiento marca solo el inicio de una etapa muy activa. A lo largo de este año, la artista irá publicando nueva música inédita y ya ha puesto en marcha una gira que arrancó el pasado 13 de febrero en Mérida. El tour recorrerá distintos puntos de la geografía española, con fechas que se irán anunciando progresivamente a través de sus redes sociales. Lejos de frenar su actividad, Merche afronta esta nueva fase con la intención de seguir creando y actuando, pero desde un lugar más pausado y consciente.

Además, la cantante ya trabaja en un proyecto muy especial de cara a 2026, cuando celebrará su 25 aniversario en la música. La efeméride llegará acompañada de un disco conmemorativo y una gira diseñada para repasar su trayectoria y agradecer el apoyo constante del público. “El público me dio la mano hace 24 años y no me la ha soltado nunca”, recuerda con emoción.

Merche celebra 25 años de carrera en la música

Ese agradecimiento es una constante en el discurso de Merche, que se siente en un punto de estabilidad y madurez tanto personal como artística. La decisión de regresar a Cádiz ha sido clave en este proceso. “Mi paraíso es mi Cádiz de mi alma”, afirma, destacando el olor a sal, los atardeceres y la calidad humana de su gente como elementos fundamentales de su bienestar actual.

Instalada de nuevo en su tierra, pero sin desvincularse de Madrid por motivos profesionales, Merche asegura que ha encontrado el equilibrio que necesitaba. “Vuelvo a casa y reconecto con esa calma y tranquilidad que tanto buscaba”, concluye. Labios de rojo es, en definitiva, la banda sonora de esa nueva forma de vivir y de sentir la música, sin prisas, con raíces firmes y con la misma pasión que ha guiado su carrera durante más de dos décadas.