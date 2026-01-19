La pianista Yuja Wang regresa al Festival de Música de Canarias

El Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria acogió ayer, a las 19.00 horas, a la Mahler Chamber Orchestra (MCO), con la dirección del maestro francés Fabien Gabel y la participación de la pianista china Yuja Wang, que regresó al evento tras 15 años de su primera comparecencia como «joven promesa».

La cita cultural se celebró en el marco del 42º Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC), y hoy recalará en el Auditorio Jameos del Agua de Lanzarote, a las 20.00 horas. Las entradas ya se encuentran agotadas.

En la primera sede se celebró una charla previa, una hora antes, a cargo de Ricardo Ducatenzeiler.

Considerada una de las mejores orquestas de cámara del mundo, la MCO es una formación muy particular por su organización como colectivo global de músicos nómadas y por su forma de romper los estereotipos en cada actuación. Lejos de ser una formación clásica convencional, su origen está ligado a la Gustav Mahler Jugendorchester, cuyo primer mentor fue el legendario Claudio Abbado, quien impulsó su creación para músicos jóvenes.

Su concepto se fue forjando hasta lo que es hoy: un colectivo «nómada, sin jerarquías, sin sede fija y gestionado por los propios miembros», en colaboración con una oficina de Berlín. Sus integrantes, de 25 países diferentes, se reúnen solo para hacer giras o impulsar proyectos, lo que se traduce en el entusiasmo y la frescura que les distingue.

Las tres primeras obras que interpretan en las Islas están bajo la batuta del director Fabien Gabel, maestro que destaca por su elegancia técnica, aunque atípica. Trompetista de formación, Gabel llegó a tocar a las órdenes de mitos como Pierre Boulez o Ricardo Muti antes de dar el salto a la dirección, donde ha logrado un lugar muy destacado en formaciones americanas y europeas de primera línea.

El trío de ases se completa con el regreso de la pianista Yuja Wang, que desde sus inicios ha desafiado todos los estereotipos en torno a la música clásica. De origen pekinés, Wang dio el salto al estrellato internacional en 2007, tras sustituir repentinamente a la solista Martha Argerich con la Orquesta Sinfónica de Boston.

Recientemente, ha logrado interpretar los cuatro conciertos de Rachmaninoff seguidos en el Carnegie Hall de Nueva York, algo nunca antes intentado. El Gobierno canario destaca que a su talento audaz se une, además, una altísima presencia escénica y un estilismo nada habitual, a veces con tacones de vértigo y con los vestidos más llamativos, rompiendo muchos de los códigos de etiqueta de su gremio.n