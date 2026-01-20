'Como un árbol que florece', la película canaria que convierte el embarazo en una experiencia cinematográfica colectiva

«¿Qué es convertirse en madre?» Esta pregunta empezó a rondar la cabeza de la cineasta canaria Victoria Castro allá por 2021 cuando se quedó embarazada. Se enamoró, se fue a vivir a un barco y la vida empezó a crecer en su interior. Sin pensarlo mucho, durante esos meses, comenzó a tomar notas de lo que sentía y siguió con una costumbre que llevaba tiempo acompañándola: la de grabar y, en sus palabras, «dejar que la vida se exprese». De este proceso surgió la película Como un árbol que florece, que este jueves 22 de enero a las 19.00 horas se proyecta en el CCA Gran Canaria Centro de Cultura Audiovisual de Schamann.

«La cámara es capaz de ver otras cosas que el ojo solo no ve. Si le das el tiempo suficiente, suceden cosas supermágicas», manifiesta la creadora, que define su cinta como «una exploración poética sobre el embarazo, habitar el cuerpo y ser una con la tierra». «La experiencia de estar embarazada se deja solo a las embarazadas. No está muy visibilizado y es el proceso más universal que hay, porque todos venimos de ahí, todos hemos estado en un útero», reivindica.

Atención plena

El mediometraje de 45 minutos apela al observador y busca su atención plena y sostenida como única forma de conectar con lo que ocurre en la pantalla. Un viaje sensorial que cuenta con la voz en off de su creadora como guía, una narración íntima, casi susurrada, que se acompaña de imágenes de agua, naturaleza y un cuerpo en transformación. No hay una historia que seguir o un conflicto que resolver: la propuesta pasa por dejarse llevar, por habitar el tiempo de la contemplación y suspender la lógica acelerada de la productividad que fagocita la esencia del ser humano.

Así, Como un árbol que florece «te hace convertirte en mirada, dejar de pensar tanto y dejarte llevar por lo sensorial», en palabras de la cineasta. Un intento de plasmar esa desaceleración que Castro sintió durante el embarazo y que reivindica a través de su obra. «Ya no tengo prisa. Me rindo al proceso natural de mi cuerpo», se le escucha decir en un momento del filme, presa de un sentimiento que se perpetuará en el tiempo: el de «la entrega total y absoluta».

Fotograma de 'Como un árbol que florece'. / LP/DLP

«Es una muerte del ego muy clara», reflexiona, al recordar cómo durante esos meses -y durante la propia maternidad- dejaron de importarle cuestiones que antes le parecían urgentes. «A nivel social ya no es tan importante lo que haces o dejas de hacer, a dónde vas o a dónde no vas. Empieza a importar lo esencial: estar bien para poder cuidar», reflexiona.

Y esa conexión con lo realmente importante la encontró, sobre todo, en la naturaleza. Vivir en Santa Brígida, haber pasado una etapa en un barco y mantener una relación cotidiana con el entorno marcaron su forma de mirar y, por tanto, de filmar. De ahí surge una de las frases que atraviesan el montaje y que condensa el espíritu de la obra: «La tierra me incluye todo el rato».

Naturaleza como espejo

«Nunca me había parado a pensar en la maternidad y cuando me quedé embarazada empecé a encontrar respuestas en la naturaleza: los procesos de gestación, de florecer, de dar fruto. Todo me hacía de espejo», confiesa Castro, haciendo alusión a como las montañas, los paisajes y los ciclos naturales comenzaron a recordarle al cuerpo de una mujer embarazada.

Rodada a lo largo de casi todo el embarazo, la película se fue construyendo de manera orgánica, sin un plan cerrado. Castro participó durante ese tiempo en el espacio online Nothing happens in this film, un lugar de encuentro y acompañamiento creativo que la ayudó a tomar conciencia de que aquellas grabaciones no iban a quedarse como archivos olvidados en un ordenador. «Nos daban un espacio seguro para mostrar», recuerda.

Este proceso la acompañó durante meses y le dio la confianza para dar forma a la pieza final. En esta línea, Como un árbol que florece es también un ejercicio de cine en solitario. Su autora asumió el rodaje y el montaje y se alejó de los formatos más convencionales. «Hacer una película es difícil realmente», reconoce, destacando la libertad que sobrevuela su proceso creativo y que no se somete a estructuras ni expectativas externas.

Por otro lado, la banda sonora, creada por su amiga Isadora Yara a partir de un sintetizador, refuerza el carácter sensorial del filme, donde el sonido y la presencia del agua funcionan como un hilo invisible que envuelve a los espectadores.

El estreno de la película, celebrado el pasado 4 de diciembre, confirmó con los aplausos y el silencio posterior a la proyección su capacidad de conexión. «Fue un silencio superbonito», rememora Castro, una pausa compartida que evidenció que la experiencia había calado en los presentes. Así, sin conclusiones cerradas, la película es una invitación a detenerse, a habitar el cuerpo y a recordar que todos, alguna vez, fuimos parte de ese mismo proceso de gestación que Castro filma con paciencia y cuidado.