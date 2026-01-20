El Colegio de Arquitectos de Gran Canaria anuncia un relevo en su Junta de Gobierno con Ovidio Moisés Macho como nuevo decano

El Colegio de Arquitectos de Gran Canaria (COAGC) anuncia este martes 20 de enero un relevo en su Junta de Gobierno con Ovidio Moisés Macho como nuevo decano de la institución en sustitución de Juan Torres y con el objetivo de iniciar "una nueva etapa", en la que el nuevo equipo entrante desea trasladar "un mensaje claro de unidad del colectivo, continuidad institucional y vocación de servicio público", según expresan en un comunicado.

La nueva Junta de Gobierno del COAGC está conformada por Ovidio Moisés Macho Mishal, como decano; Manuel Matos Lorenzo, como secretario; José Manuel Fleitas Rodríguez, como tesorero; y Soledad Faina Monte Soto, Alejandra Vera Calonje, Ramón Luis Cruz Perdomo y Sara Alemán Millares, como vocales.

Así, la institución enfila una nueva andadura tras la controvertida salida de Juan Torres con motivo de su nombramiento como Director Insular de Ejecución del nuevo Estadio de Gran Canaria, a la que sucedió la posterior dimisión de los arquitectos Manolo Feo y Magüi González como vocales del COAGC, arguyendo "la falta de información sobre las acciones de Torres, opacidad en la gestión y la situación irregular" desde el punto de vista del estatuto del mencionado colegio.

"Voluntad transparencia, escucha, cooperación y cohesión"

Por su parte, la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Gran Canaria "asume esta etapa, con voluntad de transparencia, escucha, cooperación y cohesión del colectivo, reforzando el papel del Colegio como espacio común y útil para la sociedad", continúa el comunicado. "Con esta convicción, se abre un tiempo de trabajo conjunto y responsable, con la voluntad de responder a la confianza depositada en esta Junta y de afrontar, desde la Arquitectura, los retos presentes y futuros de Gran Canaria".