Mestisay regresa a ‘Canarii’ con «el reto» de las voces búlgaras

Mestisay regresa a su montaje de 2023 Canarii en versión de concierto «con el reto» de la participación en directo del coro de voces búlgaras Vanya Moneva y sin la danza de Daniel Abreu de la producción original. Así lo señaló Olga Cerpa durante la presentación de este espectáculo, que forma parte de la programación En Paralelo del 42 Festival de Música de Canarias, y que se representará hoy en el Teatro Guiniguada y mañana en el Teatro Leal de Tenerife, ambos a las 19.30 horas.

Espectáculo inusual

«Este espectáculo es inusual en nosotros», señaló la cantante nada más comenzar. «Pero nosotros siempre nos hemos caracterizado por inventar cosas nuevas». Cerpa hizo estas declaraciones en un acto en el que estuvo acompañada por el director general de Innovación Cultural del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, y los músicos Teddy Bautista, Hirai Afonso y Manolo González, además de la directora del coro de voces búlgaras, Vanya Moneva, que participan en el espectáculo. Las 24 cantantes del coro del país balcánico, cuyas edades oscilan entre los 18 y 50 años, ofrecieron una emocionante interpretación en directo de uno de los temas del montaje. Fue una ocasión especial para comprobar el fuerte sentido teatral y la implicación emocional que transmiten estas artistas del este europeo en su puesta en escena.

Un motivo más que suficiente para acudir a los otros dos compromisos que, también dentro del festival, ofrecerán de forma autónoma, a las 20.00 horas, el sábado en el Centro Cultural Valle Gran Rey en La Palma, y el domingo en la Casa de la Cultura Braulio Martín Hernández de La Gomera.

Repensar

Olga Cerpa también subrayó que en este montaje, que estrenaron hace dos años en el teatro Cuyás, «la música de Hirahi y Teddy me ha obligado a repensar algunas cosas». Y recordó la época en la que estuvo en Bulgaria buscando información para incorporarla al espectáculo donde conoció a Vanya Moneva. «Ella me abrió la mente a una manera de entender las voces», dijo. Y aunque «no sea mi manera de cantar porque ellas lo hacen utilizando el vibrato y de forma más lineal, sí me daba otra perspectiva y me abrió un campo de posibilidades para mirar la melodía de otra manera, incluso para después llevarlo a lo que hago habitualmente». En aquella primera versión de Canarii las voces búlgaras se utilizaron de forma pregrabada.

El programa 'En paralelo'

Manolo González, por su parte, elogió el programa En paralelo «que permite que el concepto tradicional clásico se abra también a otras posibilidades». González recordó que Canarii fue «una banda sonora pensada para un ballet, pero el público podrá ver una versión con una opción de escucha distinta porque la música pasa a ser la protagonista al no haber bailarines, y la posibilidad de contar con el coro búlgaro en un espectáculo bien distinto e inhabitual en nuestra carrera profesional».

Pero un aspecto muy importante que González ha incorporado es la implicación dramática de las cantantes al añadir un componente también teatral en su puesta en escena que le da más dinamismo y por lo cual tampoco va a ser una versión concierto en sentido estricto.

La unión con Canarias

Vanya Monega recordó que en Bulgaria «interpretamos la música de nuestros grandes compositores» pero que esta unión con Canarias «no se puede oír en ningún otro lugar del mundo», mientras que Hirahi Afonso definió la obra como «un paisaje sonoro tan amplio que va más allá de lo puramente musical ya que es una forma de ver la realidad singular propia de los isleños».

Finalmente, Teddy Bautista, cuestionó el afán de buscar la calidad y la novedad creativa en el exterior. «Aquí hay procedencias dispares, hechas tanto por locales que han salido al mundo como a través de influencias foráneas recibidas en el archipiélago», dijo. «Y en mi caso, tras conocer lo de fuera y volver a los orígenes luego, descubrí que lo que podemos llamar modernidad y estilo ya estaba aquí». ◼