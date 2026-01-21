El bolero regresa al Rincón del Bolero con un concierto íntimo de Magdalena Padilla y Fofi Lussón

La música del bolero, uno de los géneros más emblemáticos de la tradición latinoamericana, vuelve a ocupar un lugar protagonista en la agenda cultural de Las Palmas de Gran Canaria. El próximo sábado, 24 de enero, a partir de las 22:00 horas, el Rincón del Bolero acoge un nuevo concierto de la soprano Magdalena Padilla y el guitarrista Fofi Lussón, que regresan al escenario tras el éxito de sus anteriores actuaciones.

El recital, titulado Noches de versos cantados, propone un recorrido musical por un estilo que ha sabido expresar como pocos el amor, la nostalgia y el anhelo. La propuesta apuesta por la cercanía y la emoción, con una puesta en escena pensada para un formato íntimo, donde la voz y la guitarra dialogan de forma directa con el público.

Un repertorio de clásicos atemporales

El programa incluye algunas de las piezas más reconocidas del bolero clásico, como Bésame mucho o Piel canela, canciones que forman parte del imaginario colectivo y que han trascendido generaciones. Estas composiciones se interpretan desde una mirada cuidada y respetuosa con la tradición, buscando recuperar la atmósfera de aquellas veladas nocturnas en las que el bolero marcaba el ritmo de las emociones.

También está prevista la interpretación de Amapola, un tema que ya fue especialmente aplaudido en anteriores encuentros con el público. Además, el repertorio se amplía con canciones de la cantautora puertorriqueña Kany García, incorporando matices contemporáneos que dialogan con el espíritu clásico del género.

Trayectorias que convergen sobre el escenario

Magdalena Padilla, natural del barrio histórico de Vegueta, es conocida por su versatilidad vocal. En esta ocasión, deja a un lado el registro estrictamente lírico para adentrarse en la calidez del bolero, explorando nuevas formas expresivas sin perder rigor interpretativo. A su lado, Fofi Lussón aporta una guitarra marcada por la sutileza y la elegancia, construyendo un acompañamiento que refuerza el carácter emocional de cada pieza.

La conexión artística entre ambos intérpretes es uno de los elementos que ha consolidado esta propuesta, que ya ha colgado el cartel de completo en sus anteriores presentaciones.

Un espacio consolidado para la música en vivo

El concierto se celebra en el Rincón del Bolero, una sala que recientemente ha cumplido dos años de actividad y que se ha convertido en un espacio de referencia para la música en vivo en la capital. Desde su apertura, el local ha apostado por la difusión del bolero y otros géneros afines, contribuyendo a mantener viva una parte importante del patrimonio musical.