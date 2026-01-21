Del patchwork a la Luna: Cayetana Cuyás combina su universo creativo con el del diseñador y artista Antonio Gómez en la ULPGC

Se rumorea que la artista y cineasta Cayetana H. Cuyás ha estado sin parar en los últimos meses y que tiene nuevos trabajos que ya han visto la luz: una película y una exposición. La galería de arte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) confirma que estos rumores primarios -haciendo alusión al título de su última muestra- son ciertos: los azules, rojos, amarillos, verdes y naranjas ya característicos de la creadora canaria brotan de las paredes entrelazándose con bocetos de diseños de moda, cuadros hechos con trozos de azulejo e incluso un coche-nave espacial que da la bienvenida al público nada más entrar a la primera sala.

La exposición Antonio & yo abre sus puertas este jueves 22 de enero a las 18.00 horas en la sede institucional de la mencionada universidad, una inauguración que se completa con la proyección de la película The prado & the moon el jueves 12 de febrero a las 19.00 en el aula de cine de la ULPGC. La obra pictórica de la artista entra en diálogo con la de su tío, el diseñador de moda y artista Antonio Gómez Cuyás en una reflexión continuada sobre la memoria, el origen y los vínculos afectivos como pilares de la identidad.

Dos piezas de la muestra 'Antonio & yo'. / Andrés Cruz

Así, la muestra y el largometraje, ópera prima de Cuyás, se complementan: la primera tiene fotogramas y vestuarios del segundo, filme que rescata la vida de un creador que marcó profundamente a su familia. Alguien que fue diseñador jefe del recién fallecido Valentino y que desarrolló su trayectoria profesional en Italia durante los años 70 y 80.

«Cuando lo cogieron, trabajaba para otras marcas y lo eligieron porque él estaba especializado en patchwork. Esto lo hacía porque se había influenciado de los pescadores canarios, de la manera que tenían de tejer las redes. Juntando colores, creaba otros. Esto le interesó a Valentino y lo puso a trabajar para él. Estuvo como ocho años y él le impulsó la moda de hombre, porque hasta entonces Valentino solo era moda de mujer. Los italianos no lo saben, pero en Valentino hay más canariadas de las que ellos saben», explica Cuyás con una sonrisa.

Reconocer los orígenes

«Saber de donde vienes te permite elegir quién quieres ser si eres capaz de reconocer tus orígenes». Este es el lema que emana de todo el conjunto, «un ejercicio de convivencia artística donde el pasado no se presenta como algo cerrado, sino como un territorio vivo desde el que la artista afirma su propia voz y su posición en el presente», tal y como indica la descripción de la exposición.

«Mi tío tiene muchísimos archivos y hemos tenido que seleccionar pocas cosas», explica la artista, que reconoce que parte del material expuesto fue un descubrimiento tardío. «Mi madre tenía muchas cajas de él guardadas justo al lado de las mías, pero como a mí se me ha educado para no abrir lo que no es mío, yo nunca las toqué, hasta que un día le empecé a preguntar a mi madre y me empezó a enseñar. Me volví loca y encontramos un montón de material», recuerda.

Interdisciplinar

Ese hallazgo dio forma a un archivo que hoy se despliega en paredes y soportes diversos, centrado en esta ocasión en el diseño y la moda, aunque el legado de Antonio Gómez Cuyás abarca también la fotografía y otras disciplinas. «Hay mucho archivo y no se puede poner todo», apunta la artista, que recuerda que hace diez años, en una exposición anterior en el Gabinete Literario, el foco estuvo precisamente en el trabajo fotográfico de su tío.

«Él también era interdisciplinar y tenía muchas fotografías de viajes y de inspiración», añade.

Antonio & yo reúne obra de Antonio Gómez y de la propia Cayetana, trabajos vinculados a la película y piezas de vestuario y atrezo utilizadas en el rodaje. Entre ellas, aparecen trajes que remiten al imaginario espacial, como los diseños de astronauta en los que la palabra CASA sustituye a la emblemática NASA, o elementos singulares como una cama bautizada como Antonio el Minotauro. «La cama era doble y la dejamos en una. Es como si estuvieras soñando y te fueras hacia la Luna, que es a donde va el astronauta», explica la creadora.

Guion inacabado

La película The prado & the moon parte de un guion inacabado de cuatro páginas que Antonio dejó antes de morir y que su sobrina decidió retomar. «Antes de morir dejó esas páginas y yo aproveché para realizarlo como para cerrar su última obra», señala.

El filme fue rodado íntegramente en Gran Canaria y convierte espacios reconocibles de la isla en escenarios simbólicos del viaje del protagonista. «Al lado del coche hay unas fotos que son los frames de los sitios donde grabamos, como la Casa de Colón, que juega como si fuera el Museo del Prado, el Estadio Insular, con ese pasillo largo tras la reforma, o Las Coloradas, que es donde yo siempre grabo y que para mí es la Luna», enumera.

La familia

La familia de Cuyás participa como elenco en este relato-collage que mezcla ficción, archivo y memoria personal. «Mi familia son los actores, mi madre, mi primo...», subraya la artista sobre una película que define como «una pequeña locurilla» con la que va relatando la historia de Antonio, con un estilo que ya se le ha visto en algunos de sus cortometrajes, galardonados en varias ocasiones en el concurso Visionaria de la Asociación de Cine Vértigo, como Herzog estuvo aquí o Agatha Christie estuvo aquí.

La exposición incluye también obra nueva de Cayetana, algunas piezas que nunca se habían mostrado al público. Entre ellas, un cuadro que la artista ha decidido donar a la ULPGC. «Es un cuadro inédito y me parece interesante que se quede aquí. Un poquito de alegría canaria. Al final los colores que yo uso son los colores de nuestra tierra, así que está bien que se quede aquí», reflexiona, haciendo alusión a esa gama cromática que la define y que también la une a su tío.

«Fíjate en los colores fuertes que él usaba, que son los colores fuertes que uso yo también. Creo que partimos de la misma base», manifiesta la artista, que reconoce también una afinidad clara en el uso del dibujo de línea. «Yo soy muy de línea y de repente veo cosas y digo: es que yo salgo de aquí», concluye.