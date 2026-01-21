Kilombo Improvisado y Kilian Viera celebran la identidad canaria con una nueva canción

El orgullo canario y la identidad canaria se transforman en ritmo y emoción con ‘Soy Canaria’, el nuevo tema de Kilombo Improvisado que se estrena hoy a las 23.00 horas en todas las plataformas digitales como una vibrante canción isleña. Se trata de una canción con un marcado carácter isleño, pensada para conectar de forma directa con la gente de Canarias y hacerla bailar desde la primera escucha.

El tema narra una historia cercana y reconocible para muchos. Su protagonista es un canario que decide viajar a Madrid junto a sus amigos, cogiendo un vuelo de Binter rumbo a la península. Allí, lejos de su entorno habitual y más acostumbrado a las verbenas que a las grandes fiestas urbanas, se deja llevar por el ambiente nocturno madrileño. En medio de esa experiencia surge el flechazo: conoce a una chica que despierta su interés y, al descubrir que también es canaria, la conexión se vuelve aún más especial.

La canción juega con ese sentimiento tan común entre quienes viven fuera de las islas: el vínculo inmediato que se crea al encontrarse con alguien de Canarias en la península. Una complicidad que suele convertir a los paisanos en aliados y casi hermanos. Sin embargo, en esta historia, el protagonista tenía claro que no quería una relación fraternal, sino algo más. El relato culmina con una promesa: volver a verse durante los carnavales, una de las fiestas más representativas del archipiélago.

Kilombo Improvisado y Kilian Viera, una colaboración perfecta para el Carnaval

Con un estribillo pegadizo y una base muy bailable, ‘Soy canaria’ nace con la aspiración de sonar con fuerza en los carnavales de todas las islas, pero también de trascender esa época festiva. La intención es que la canción acompañe al público durante el verano y el resto del año, convirtiéndose en un tema duradero, casi en un himno, en un contexto musical donde los éxitos suelen tener una vida cada vez más corta.

El lanzamiento cuenta además con la colaboración de Kilian Viera, una de las voces más personales y reconocibles del panorama musical canario actual. Su participación surgió de forma natural durante el proceso de creación del tema, al considerarlo una de las voces más bonitas y diferentes de las islas. La respuesta fue inmediata y el resultado, una combinación cargada de energía y frescura.

Con mucha ilusión depositada en este estreno, el objetivo es claro: que ‘Soy canaria’ se escuche en toda Canarias y que su gente la sienta como propia.