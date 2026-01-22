'Una batalla tras otra' y 'Sinners', rumbo a romper récords en las nominaciones al Oscar

La comedia sobre un exrevolucionario 'One Battle After Another' ('Una batalla tras otra') y el suspense de vampiros que explora la historia de la música 'Sinners' (Los pecadores) se perfilan como las películas con más opciones de romper récords en las nominaciones al Óscar que se anunciarán este jueves, lo que consolidaría su éxito en la temporada de premios 2026.

La Academia de Hollywood dará a conocer este jueves la lista de películas, actores y directores que competirán en la 98ª edición de sus premios, cuya gala se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles a las 5:30 hora local (13:30 hora GMT).

El recorrido previo de la temporada ha situado a ambas cintas entre las más respaldadas por la crítica y los gremios de la industria. Medios especializados de Hollywood prevén que 'Sinners', de Ryan Coogler, se convertirá en la película más nominada de todos los tiempos al tener la posibilidad de ser seleccionada en 15 categorías.

Hasta ahora solamente 'All About Eve' ('Eva al desnudo',1950), protagonizada por Bette Davis y Marilyn Monroe; 'Titanic' (1997), de James Cameron; y 'La La Land' (2016), de Damien Chazelle, mantienen el récord por haber alcanzado 14 nominaciones cada una durante su edición en turno.

La cinta de Paul Thomas Anderson por su parte tiene una proyección de 13 nominaciones, entre las que, al igual que la cinta de Coogler, figuran algunos de los apartados más importantes como el de mejor película, dirección e interpretaciones.

Las quinielas apuntan a que Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Benicio Del Toro, Sean Penn y Teyana Taylor obtendrán una nominación en las cuatro categorías de actuación, un hito que no se ha logrado desde 'American Hustle' ('La gran estafa americana') en 2013.

Otra de las favoritas es 'Hamnet', el drama sobre el joven William Shakespeare dirigido por Chloé Zhao y protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal.

El filme podría darle a Zhao la segunda nominación de su carrera como directora, un apartado que podría contemplar al mexicano Guillermo del Toro ('Frankenstein'), Anderson, Coogler, el iraní Jafar Panahi ('Un simple accidente') o Josh Safdie ('Marty Supreme').

'Frankenstein' y 'Marty Supreme' también podrían ser una de las diez producciones seleccionadas a mejor película junto a 'F1', 'Weapons', 'Train Dreams' ('Sueños de trenes'), 'Sentimental Value' ('Valor sentimental'), 'Bugonia', y se prevé incluso que la brasileña 'O agente secreto' ('El agente secreto') puede hacerse un lugar en este apartado además del de mejor película internacional.

Las previsiones no se ven bien para 'Wicked: For Good', la segunda parte de la adaptación cinematográfica del musical de Broadway, ni para 'Avatar: Fire & Ash' ('Avatar: Fuego y ceniza'), de James Cameron.

Ambas han quedado fuera de premios clave para la categoría de mejor película, como los que otorga el Sindicato de Productores de Hollywood (PGA), que suelen ser un fuerte indicador para el camino al Óscar, mientras que las quinielas apuntan pocas probabilidades de nominaciones incluso en categorías técnicas.

Buckley, que ya ha ganado premios como el Globo de Oro o el Critics Choice, podría aspirar a mejor actriz junto a nombres como Rose Byrne ('If I had Legs I'd Kick You', 'Si pudiera, te daría una patada'), Infiniti ('One Battle After Another'), Renate Reinsve, ('Sentimental Value') o Emma Stone ('Bugonia').

El apartado de mejor actor por su parte, parece tener un lugar asegurado para Timotheé Chalamet por 'Marty Supreme', DiCaprio ('One Battle After Another'), Ethan Hawke, ('Blue Moon'), Michael B. Jordan ('Sinners') y el brasileño Wagner Moura ('El agente secreto').

Mescal, puede ser uno de los cinco seleccionados a mejor actor secundario, una categoría que la prensa especializada apunta contemplará a Benicio Del Toro y a Penn ('One Battle After Another'), Jacob Elordi ('Frankenstein') y al reciente ganador del Globo de Oro Stellan Skarsgård ('Sentimental Value').

Es posible que Ariana Grande ('Wicked: For Good') sea nominada a mejor actriz de reparto junto a Amy Madigan ('Weapons'), Wunmi Mosaku ('Sinners'), Inga Ibsdotter Lilleaas ('Sentimental Value') y Teyana Taylor.

El apartado de mejor película internacional podrían disputarlo la iraní 'Un simple accidente', la brasileña 'El agente secreto', la noruega 'Sentimental Value', la española 'Sirat' y la tunecina 'The Voice of Hind' ('La voz de Hind').

Noticias relacionadas

La 98ª edición de los premios Óscar se llevará a cabo el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y será presentada por Conan O'Brien por segundo año consecutivo.