Así afectarán las obras a las visitas y actividades en la Casa-Museo de Galdós

La Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria comenzará en febrero una reforma integral en la Casa-Museo Pérez Galdós, con el objetivo de modernizar las instalaciones, mejorar su eficiencia energética y adaptar el inmueble a nuevas exigencias técnicas y de accesibilidad.

Los trabajos, con un presupuesto total de 1.195.704,79 euros, han sido adjudicados a la empresa Preconte, Construcciones y Servicios 91, S.L., con dirección técnica a cargo del ingeniero Emilio Pellejero Silva. Está previsto que la obra finalice en octubre de este mismo año, a tiempo para acoger el XIII Congreso Internacional Galdosiano, que reunirá a especialistas nacionales e internacionales bajo el lema ‘Galdós: presente y futuro. Nuevos retos del galdosismo’.

La intervención se centrará principalmente en las áreas del museo que acogen el salón de actos, sala de exposiciones, biblioteca y oficinas administrativas, buscando una mejora sustancial en confort, accesibilidad y sostenibilidad para visitantes y personal.

Visitas parcialmente permitidas y suspensión de la agenda cultural

Durante la ejecución de la reforma, la actividad cultural habitual se suspenderá temporalmente, aunque se prevé que se mantenga el acceso a la casa natal del escritor, en función de lo que determine el plan de sectorización diseñado específicamente para compatibilizar seguridad y obras.

No obstante, se podrán programar actividades puntuales y propuestas didácticas fuera del edificio, que se anunciarán progresivamente.

Reforma estratégica y necesaria para el museo

La jefa del Servicio de Museos del Cabildo, Alicia Bolaños, ha destacado la importancia de esta intervención como parte de una estrategia de modernización y sostenibilidad a largo plazo.“Se trata de una actuación integral, estratégica y necesaria, que permitirá renovar sistemas técnicos, aplicar mejoras en accesibilidad, iluminación y prevención de riesgos laborales, así como avanzar hacia una mayor eficiencia energética”, subrayó Bolaños.

En la actualidad, la Casa-Museo Pérez Galdós es el único centro de la red insular que no cuenta con una certificación energética en franja verde, objetivo que se alcanzará tras esta reforma, sumando el museo su compromiso ambiental al del resto de espacios culturales insulares.

Líneas clave de la intervención

Entre las actuaciones más relevantes del proyecto, destaca la renovación completa del sistema de iluminación, que incorporará tecnología LED de alta eficiencia, ajustada a las características y usos de cada espacio. Además, se adecuará la iluminación de emergencia a la normativa vigente, mejorando la experiencia de visita y la funcionalidad del edificio.

El proyecto contempla también mejoras en la accesibilidad y funcionalidad interna del museo. Se eliminarán los baños del sótano —que pasarán a ser almacenes—, se construirán nuevos aseos en planta baja, y se reformará el baño adaptado en la casa natal para cumplir con los requisitos actuales.

En materia de prevención, se instalará un nuevo colector de saneamiento subterráneo con pozo de recogida para evitar inundaciones, y se trabajará en trasdosados y falsos techos que facilitarán el paso de nuevas instalaciones.

Asimismo, se implementará una red de datos de alta capacidad, que permitirá transmitir señal audiovisual a cualquier punto del edificio, apoyar la conectividad wifi, y facilitar el uso de sistemas de audioguía o pantallas informativas para enriquecer el recorrido del visitante.

Continuidad en la conservación de un legado cultural

La Casa-Museo Pérez Galdós, inaugurada en 1964, ha sido objeto de diversas rehabilitaciones y ampliaciones desde que el Cabildo la adquiriera en 1958. Uno de los hitos más importantes fue la conexión con el edificio colindante en los años 2000, que resolvió problemas de espacio y mejoró la atención a investigadores y público.

Esta nueva fase de modernización se inscribe en la estrategia de conservación y mejora continua impulsada por el Servicio de Museos, que sigue apostando por espacios más sostenibles, inclusivos y funcionales.

Con esta actuación, el Cabildo refuerza su compromiso con la preservación del patrimonio galdosiano y garantiza que la Casa-Museo siga siendo un referente cultural para residentes y visitantes.