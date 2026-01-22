La Combinación presenta este viernes su proyecto musical en el corazón del Carnaval de Las Palmas

Hay bandas que nacen para acompañar fiestas y otras que nacen para definir un sonido; La Combinación pertenece a esta segunda categoría. La formación canaria realizará este viernes, a partir de las 21:30 horas, su presentación oficial en el Parque de Santa Catalina, dentro del marco del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los escenarios más emblemáticos y exigentes del calendario musical del Archipiélago.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, supone un punto de inflexión para una banda que no se define solo por su repertorio, sino por su manera de entender la música tropical como un concepto artístico integral, donde tradición, emoción y excelencia técnica se dan la mano.

Nacida en Canarias y formada por músicos de amplísima trayectoria y reconocimiento, La Combinación consolida como proveedor de calidad musical al más alto nivel, siendo banda de acompañamiento de numerosos artistas internacionales del género tropical, con quienes ha compartido escenarios de máxima exigencia. Esta experiencia se traduce hoy en un sonido sólido, elegante y auténtico, donde cada arreglo y cada interpretación están pensados para respetar la historia del género y proyectarla hacia el presente.

Lejos de limitarse a reproducir estilos, La Combinación dialoga con las raíces del Caribe y América Latina desde una identidad canaria propia. Salsa, merengue, cumbia o bachata conviven en una propuesta cuidada y moderna, donde la música no solo se escucha, sino que se siente.

Sus directos convierten cada actuación en una experiencia emocional compartida, capaz de conectar generaciones a través del baile, el recuerdo y la energía del directo.

Noticias relacionadas

La presentación oficial de este proyecto en el escenario del Carnaval capitalino no es casual. El Parque de Santa Catalina representa uno de los epicentros culturales y festivos más importantes de la ciudad, un espacio reservado para propuestas con identidad, nivel artístico y capacidad de conexión con el público.