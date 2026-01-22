La Filarmónica y Morente se enfrentan al Falla «completo»

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, con la participación de la cantaora Estrella Morente, se enfrentará a la interpretación de El sombrero de tres picos de Falla en su versión original y «completo». Así lo subrayó el director titular Karel Mark Chichon durante la presentación de este concierto que se celebrará este sábado 24 de enero a las 19.30 horas en el auditorio Alfredo Kraus, y el domingo 25 a las 19.00 en el Auditorio de Tenerife, dentro de la programación del 42 Festival de Música de Canarias.

Todos sus movimientos

Chichon aclaró que la propuesta que presentan es el ballet tal y como fue concebido por el compositor gaditano con todos sus movimientos, y no las suites con la que se suele interpretar y en la que se eliminan partes esenciales de la obra. Chichon, que acudió acompañado de la cantaora andaluza, además del viceconsejero de Cultura del Gobierno Horacio Umpiérrez, y del vicepresidente de la Fundación de la OFGC Pedro Justo Brito, señaló que la obra se tiene que ejecutar de esta manera «o no hacerla» en un programa que se completa con las piezas más famosas de Maurice Ravel: Rapsodia Española, Pavana para una infanta difunta y el inefable Bolero.

El maestro recordó que cuando se empezó a diseñar estos conciertos «lo primero que me vino a la mente fue Falla, pero especialmente El sombrero de tres picos», para lo que pensó en Estrella Morente «porque sabía que no lo había hecho y que era lo que le faltaba hacer como se ha demostrado».

Cádiz

El director británico admitió que lleva la música de Falla en la sangre porque pasa todos los veranos en Cádiz y porque, a su juicio, «no hay otra que pueda transmitir mejor la esencia del Puerto de Santa María o de las noches de Andalucía». También subrayó que interpretar este programa «no es más fácil que la Tercera sinfonía de Mahler, porque incluye el Bolero, que es la cosa más difícil para todos los solistas que lo interpretan, y Rapsodia Española, una obra enormemente complicada». Por ello admitió que lo que ha querido hacer es «mostrar lo que puede hacer esta orquesta».

Estrella Morente, recientemente distinguida con la Medalla de Oro al mérito de las Bellas Artes, recordó otras obras de Falla que ya ha interpretado como La vida breve y El amor brujo y agradeció el profundo conocimiento que posee Chichon del compositor gaditano considerando que «es un privilegio ser dirigida por un especialista»

Impactante

Morente destacó que el primer contacto que tuvo este miércoles con la orquesta fue realmente impactante y le dejó sin palabras. «Algo bloqueó mis sentidos, cuando la orquesta empezó a sonar fue realmente muy emocionante y me llenó de respeto, admiración y emoción». La cantaora aseguró que le unen «muchísimas cosas» al Auditorio Alfredo Kraus, un espacio que considera «sagrado», dada la adoración que siente «hacia el tenor grancanario», con quien, como sus hermanos, «tuvo una relación muy especial desde niña», ya que era amigo de su padre, quien siempre le llamaba «el canario doble». Por ello, dijo que «es una suerte poder hacer música en un espacio que está dedicado a él, tan bien hecho, además, porque hay veces que se hacen las cosas y no se alcanza la calidad que hay aquí, de acústica y visual».

Para Morente, «existe un paralelismo entre el cielo y las noches de Andalucía y esta tierra» canaria «volcánica, mágica, que cuenta cosas muy parecidas» a las de su comunidad autónoma de origen.

Una auténtica odisea

La cantaora admitió que «nunca cantó algo tan aparentemente sencillo como la frase donde dice cucu, y nada tan complicado, como buscar la colocación de la voz que le pedía» Chichon, lo que «se convirtió por momentos en una auténtica odisea». Y aseguró que encarar esta interpretación ha superado todas sus expectativas y le ha enseñado muchas cosas, sobre todo lo que le queda "por aprender, por descubrir como profesional».

La cantaora, que interviene en La introducción desde el segundo palco del auditorio y en el pasaje Las coplas del cuco, añadió que «avanzar, conocer cosas, es crucial para el crecimiento de un artista, para el desarrollo de un buen profesional. Hay muchas cosas que me llevo», entre ellas, la necesidad de reivindicar a «alguien que el maestro Chichon me ha vuelto a recordar» y que su padre continuamente pedía que se tuviese conocimiento: «la genial soprano Victoria de los Ángeles».