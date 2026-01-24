El primer vestigio del punk canario

La irrupción del movimiento punk en el Londres de 1977 tuvo unas consecuencias tan impredecibles y decisivas para la cultura a nivel mundial que ninguna aportación generacional posterior ha logrado ni tan siquiera acercarse a su ámbito de influencia. Es más, todo lo que vino después, desde la new wave hasta el brit pop, pasando por el gótico, el psychobilly, el indie, la electrónica, el noise, el hardcore, el garaje, el Nuevo Rock Americano, el grunge, el shoegaze, el slowcore, la no wave, o el postrock, no han sido más que redefinir, con diferentes variaciones, aquellos patrones artísticos y revolucionarios que Sex Pistols, The Clash, Damned o The Stranglers, consolidaron en sus respectivos discos y cambiaron la forma de concebir la música moderna.

Por eso mismo, poder acceder a las primeras canciones pertenecientes a dicho movimiento que se registraron en Canarias, y editadas en formato vinilo o cd, debe ser recibido como lo que realmente es: un hito histórico. Y eso es lo que ha logrado la magnífica discográfica tinerfeña Los Ochenta Pasan Factura con las grabaciones primarias del grupo lagunero Escorbuto Crónico, primera expresión insular de dicho género.

Trío

Composiciones registradas en 1979 en la ciudad tinerfeña, cuando eran aún un trío formado por Miguel Díaz «Zurda» (guitarra), Antonio Medina «Bola» (bajo) y Manuel Lestón «Lisón» (batería). El álbum incluye temas del tipo de Cadáver ambulante, Réquiem por un negro tuberculoso y Telecáncer que, como ya evidencian sus títulos, abordan la realidad urbana de forma deslenguada y explícita, con un pozo de descreída rebeldía y una incorrección política que rozaba la delincuencia pero que realmente escondía mucha ironía. Doce temas del periodo previo al single en los cuales muestran un punk ultracelerado y sin concesiones, más cercano a la vertiente obrera del movimiento oi! de Cockney Rejets o The Business y con un deje medio hardcore tipo GBH o The Exploited que haría su aparición en los ochenta. La magnífica edición en vinilo es especialmente recomendable ya que, a la siempre indiscutible calidad sonora del formato, ofrece la posibilidad de acceder a carteles, flyers, pegatinas, postal y un fanzine con la biografía. Un disco imprescindible para cualquier aficionado a la música hecha en el Archipiélago ya que el hecho de que se publicara en 1979 se adelanta un año al debut de Siniestro Total, la banda punk más importante de todo el país, aunque el privilegio de ser el punto cero a nivel nacional pertenezca a Kaka de Luxe.

Fundamental

También, a finales del año pasado, Los 80 pasan Factura publicaron dos álbumes con las canciones perdidas de la otra banda fundamental del punk en el Archipiélago: Familia Real. Otras dos joyas imprescindibles de la música hecha en Canarias y más si tenemos en cuenta que el grupo tinerfeño solo publicó oficialmente un single. La banda original la componían Arturo Soriano (voz), Domi Delgado (guitarra), Silvestre Sosa «Silve» (bajo) y Víctor Arrocha «Pistol» (batería). El primer álbum, Familia Real 1, incluye sus canciones perdidas con títulos como Nuevos románticos, Niña paralítica, Soy punk o Caballo, aparte de una versión en directo de Destruye. Un total de 14 temas sacados en su mayoría de la maqueta Masakre en Los Rodeos, publicada en 1982. Con un sonido muy primario y cortante, desprenden un aire más en la onda de un punk evolucionado y melódico de serie B de Vice Squad o The Adicts. El segundo álbum, Familia Real 2, incluye los 16 temas más conocidos del grupo, al tratarse de las canciones con las que ganaron el concurso por el cual grabaron el histórico single Destruye. Aquí el sonido está más pulido, unas veces más americano, más cercano al punk orgánico de Dead Boys, y otras al estilo mucho más cerebral y progresivo de los Wire o Magazine. Otros dos documentos imprescindibles de cómo el género que surgió en el Londres y el Nueva York de 1977 tuvo su visión también personal en las Islas.

Híbrido

Y para completar esta visión del punk de las Islas también hay que destacar, en Los ochenta pasan factura, el nuevo trabajo del grupo Eméritos titulado Herejes. La banda es una especie de híbrido de históricos del punk nacional similar a lo que sucediera en el pasado con The Lords of The New Church en EEUU. Silver (voz) y Pistol (batería), ambos provenientes de Familia Real y Ataúd Vacante respectivamente, se unen a Pisti (bajo) y Poti (guitarra), procedentes de II Madres, Los Jartos o Sr. Agente para dar nueva forma un sonido que se acerca a veces al power punk.

Otras novedades interesantes han sido el segundo álbum del dúo electrónico tinerfeño Dyatlov, Tenía la rara virtud de no existir por completo, que navega con seguridad por el caos sonoro con referencias cultas y futurista que, por un lado, recuerdan a los imprescindibles Aviador Dro y, por el otro, a combos más extremos del tipo Mecánica Popular. Así sucede con títulos matemáticos como Anomalía, Sé que no o El anzuelo.

Manual

Del mismo modo hay que destacar el nuevo trabajo de Sunday German Flowers, Siete, del proyecto de Domingo Alemán Flores.

Con una banda compuesta por Manuel Estévez a la batería, Iván Marrero a la guitarra, Vicente Ferrera al bajo y el propio líder a la voz, guitarra y teclados, el disco es todo un manual acerca de cuál es la esencia del nuevo siglo ya que se mueve por los derroteros más interesantes del rock independiente actual que van desde el shoegaze de Dreamy hasta el noise de I have it, pasando por la oscuridad envolvente de I wanna be yours.

Finalmente, para finalizar este repaso por Los 80 pasan factura, hay que destacar la edición en un mismo álbum de los dos Eps de los Mambo Rambo, el dúo de Granadilla, pero cuyo sonido cavernícola no se aleja mucho del psychobilly de los legendarios Cramps o el mejor garaje de los sesenta en Koko Joe o Esto es el trashville.