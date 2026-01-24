El Sum Festival se muda a Arucas en su séptima edición

El Sum Festival, una de las citas musicales de pop y rock indie de referencia en Gran Canaria, anunció ayer que el municipio de Arucas acogerá la séptima edición del festival, que tendrá lugar los próximos 2 y 3 de octubre de 2026. La dirección del festival señala que su acuerdo con el ayuntamiento de Arucas tiene vocación de continuidad, «permitiendo mantener el festival en Gran Canaria» tras su salida de Las Palmas de Gran Canaria después de seis años en la ciudad.

«Arucas es uno de los municipios más importantes de la isla, rodeada de grandes áreas turísticas. Por otro lado, el impacto económico que genera Sum Festival se queda en Gran Canaria, así como la campaña de imagen y medios a nivel regional y nacional, resultando muy positivo para la ciudad de Arucas», anunció ayer la organización, que añade que la nueva edición del Sum va a ser «la mejor de todas las acontecidas, manteniendo la misma esencia, el mismo espíritu y el mismo ambiente, donde además se van a implantar diversas novedades».

El pasado diciembre, los artífices del Sum anunciaron que el festival se veía «forzado» a abandonar la capital grancanaria por la imposibilidad de seguir celebrándose en Infecar, debido a las obras en sus instalaciones. A ello se sumaba lo que consideran una «falta de sensibilidad e interés institucional» para encontrar una alternativa con garantías.

«Habiéndolo intentado en reiteradas ocasiones y no habiendo un sitio alternativo en la ciudad, no nos queda más remedio que movernos», afirmaron desde la organización.

Así, el Sum Festival llevará la música al polideportivo de Arucas, consolidando la ciudad como un nuevo epicentro del turismo musical en la isla y ofreciendo una experiencia que promete ser inolvidable para todos los asistentes.

Arucas cuenta con acceso directo por carretera, transporte público y proximidad al aeropuerto, lo que facilita la llegada de público. Así mismo, también se coordinarán lanzaderas y guaguas desde la capital para que quien lo desee no tenga necesidad de coger su coche para asistir al festival, dando prioridad a facilitar la asistencia de público de manera segura y dentro del marco de la sostenibilidad.

Los abonos ya están disponibles en la página web: www.sumfestival.es