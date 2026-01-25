El músico canario Patricio De Soto lanza 'Ítaca', un remix solidario para recaudar fondos para Gaza con Médicos Sin Fronteras

«Es como estar en el desierto tú solo gritando». Así define el músico canario Patricio De Soto sus sensaciones en su intento de apoyar a la población de la Franja de Gaza a través del videoclip de la canción Ítaca Remix, una iniciativa solidaria que se incluye en el marco de la campaña Rock por Palestina que ha iniciado junto a Médicos Sin Fronteras (MSF) y que estará recibiendo donaciones hasta el 1 de enero de 2027.

«Es más fácil donar que comprar por Ali Express», subraya el artista además de recordar que todo suma: una visualización, una suscripción al canal, compartirlo con la familia o con los amigos. «En Youtube necesitamos 1.000 suscriptores y 4.000 horas de reproducción del vídeo para que se monetizen todos los anuncios y sean canalizados para la ayuda», explica.

Vecinos palestinos

Este compromiso con lo que ocurre en Gaza y Cisjordania no es nuevo para el músico que, como canario y como vecino del Sáhara Occidental, muestra especial sensibilidad ante la colonización y las injusticias.

En 1974, cuando era un niño, De Soto vivía en Vecindario, en el sur de Gran Canaria, en una etapa que estuvo marcada por la inestabilidad. «Nos cambiábamos de lugar todo el rato con el trabajo de mi madre, estuve como en 15 casas diferentes», recuerda.

Con la sensación de desarraigo a cuestas y de ser el nuevo siempre en todos sitios, fue una familia palestina que regentaba un comercio de ropa en la esquina de su calle quienes le hicieron sentir acogido. «Fueron los únicos que me dieron bola en este sitio donde luego viví muchos años», relata.

En su memoria permanece la imagen de aquellas mañanas de desayuno frente a una fotografía del político palestino Yasir Arafat colgada en la pared. «Tenía siete años y pensaba: qué gente más buena». Un día desaparecieron. «¿Dónde están?», le preguntó a su madre. «En su país hay una guerra», le respondió ella. Habían regresado en un alto el fuego y desaparecieron de su vida. Aquella experiencia lo marcó para siempre.

Ítaca como hogar

Décadas más tarde, esa huella reaparece en Ítaca, una canción publicada originalmente en 2011 con una discográfica peninsular y que hoy revive convertida en una herramienta solidaria. «Ítaca habla de la inestabilidad. Para mí representa un hogar», explica De Soto.

Tras un parón profesional, una lesión y la imposibilidad de tocar en directo, decidió remezclar el tema desde casa hace unos años, proceso que coincidió con el estallido de la ofensiva sobre Gaza el 7 de octubre 2023. «Empecé a agobiarme mucho con la situación», confiesa el artista, que dejó de ver las noticias en televisión para consumiarlas a través de las redes sociales. «Veía lo que ocurría allí por Instagram, siguiendo perfiles de gente que estaba en Gaza».

El músico decidió reutilizar esta canción porque quiso huir de hacer «un planfleto político». Así, opta más por apelar al plano simbólico, con un videoclip que esconde referencias a Banksy y al grafiti en un proyecto que ha sido posible gracias a su implicación personal y, también a la de Ángel Jesús Mendoza, de la productora Jesiisma.

Rock por Palestina nace con una vocación de perpetuarse en el tiempo -como el propio conflicto, que persiste aunque haya bajado la intensidad- y no como una acción puntual: «Lo fácil hubiera sido un concierto, te la juegas a uno, recoges cierta cantidad de dinero y te olvidas», reflexiona el músico, que tenía claro que la situación en Gaza no iba a resolverse a corto plazo.

Por ello, la campaña permanecerá activa durante todo el año y canaliza las donaciones directamente a través de la web de MSF España. «Quería una validación ética», señala, tras consultar con la organización humanitaria antes de lanzar el proyecto.

«Para mí los palestinos tienen nombre y apellidos, porque los conozco», explica, ya que mantiene contacto con personas que viven en la Franja de Gaza y conoce, a través de sus relatos, como es su día a día, una rutina marcada por el estrés constante, incluso en los momentos de calma aparente.

«Allí sonríen, pero lo que está pasando es salvaje», recalca, definiendo lo que ocurre en Palestina como el síntoma de un contexto global más amplio marcado por la vulneración de las leyes internacionales sin consecuencias para determinados países que están a la cabeza del orden mundial actual.

Precariedad del sector

Inmerso en el desarrollo de su nuevo trabajo, Diferente (que verá la luz en abril) y con cuarenta años de trayectoria musical a sus espaldas, De Soto también se muestra crítico con la precariedad estructural del sector. «Ahora tienes que pagar por todo, por tocar en una sala, por distribuir tu música», denuncia.

«Los músicos nos hemos convertido en los grandes consumidores». Para él, como para muchos otros artistas independientes, «el éxito es poder sacar un disco año», conseguir que al menos alguien escuche ese grito en el desierto.