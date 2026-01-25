'Vaya Fama'
¿Peligra la vuelta de La Oreja de Van Gogh? El aviso que ha encendido las alarmas sobre Amaia Montero
En 'Vaya Fama' analizan el estado vocal de la cantante y advierten de que el tour podría estar “en peligro” si no hay cambios de cara a los conciertos
Kevin Rodríguez
La esperada gira de regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero vuelve a situarse en el centro de la polémica. En 'Vaya Fama' se ha puesto el foco en unos ensayos recientes de la artista que han generado dudas sobre su estado vocal y sobre si podrá asumir la exigencia de un tour con más de 35 fechas.
Las imágenes analizadas en el espacio han provocado un intenso debate en redes sociales, donde algunos seguidores aseguran que la voz de Amaia suena “bastante descontrolada”. Una preocupación que crece a medida que se acerca el inicio de una gira que promete conciertos muy seguidos y con un alto nivel de exigencia física y vocal.
En el programa también se han recogido las palabras del vocal coach Israel del Amo, que no se ha mostrado optimista: “Tengo mis serias dudas de que Amaia Montero pueda ofrecer un buen directo vocal. Se escucha bastante descontrolada y con una técnica vocal un poco descuidada. Si no se cuida… no creo que pueda estar a la altura de la demanda vocal que le va a exigir el grupo”.
La gira Tantas cosas que contar Tour 2026 estaba llamada a ser uno de los grandes acontecimientos musicales del año y el regreso definitivo de Amaia como vocalista original del grupo. Sin embargo, las advertencias lanzadas desde 'Vaya Fama' sumadas al vídeo de los ensayos del grupo han sembrado la duda entre los fans, que ahora se preguntan si este esperado retorno llegará en las mejores condiciones o si el entusiasmo inicial podría verse empañado antes de arrancar.
