San Tosielo: «Nuestra personalidad tiende al drama o a la comedia»

La primera pregunta es ineludible, y seguro que no es la primera vez que la escuchan: ¿por qué San Tosielo?

(Pablo): Pues antes incluso de conocernos yo tenía una nota de móvil con posibles nombres que se me ocurrían para usar si algún día tenía una banda, un día se los leí a Chufo y San Tosielo fue el favorito de ambos.

¿Qué diferencia hay entre su último trabajo Vida es una y el anterior Vanpiro Esiten?

(Chufo): Pues principalmente diría que en cuanto a las letras el enfoque de Vida es una es mucho más nostálgico y a nivel producción optamos por canciones con sonidos más orgánicos.

¿Cómo definirían su sonido o propuesta?

(P): Nos cuesta mucho definirnos pero tenemos claro que lo que nos gusta es hacer música nueva constantemente y siempre pensando en llevarlas a los directos e integrarlas en nuestro universo en general, ya sea en salas y festivales o en redes.

¿De qué manera les marca su origen tinerfeño?

(C): Creo que, por un lado, el haber estado siempre rodeados de música latina en casa y en verbenas nos aporta una forma de escribir y unas melodías que no son tan comunes en nuestro género, y por otro lado, sentimos que nuestro acento también nos hace especiales y en parte por eso nos gusta usar nuestra forma de hablar en el día a día para escribir canciones.

Se sabe que se conocieron por las redes sociales, ¿pero cómo fue ese encuentro?

(P): Pues ya nos habíamos visto alguna vez de pasada por La Laguna y desde el primer momento conectamos como si nos conociéramos de toda la vida, salió de manera natural.

Hay mucho humor en el proyecto como demuestra esa portada en la que los dos están caracterizados como Mickey Mouse y el pato Donald. ¿Hay algún mensaje detrás?

(C): La verdad es que no. La idea de irnos a Disneyland París surgió a un mes de sacar el álbum y terminamos de darle forma sobre la marcha, pero nuestra manera de trabajar es muy impulsiva y las ideas van escalando sobre la marcha. Siempre planeamos cosas a largo plazo, pero siempre acabamos cambiándolas por el camino y eso fue lo que pasó con la portada e incluso con el nombre del álbum.

Sus canciones tienen un aire de diversión pero con un fondo de realidad algo desencantada, y el mismo título lo afirma Vida es una. ¿Les gusta jugar con esos contrastes?

(P):Nos sale de forma natural pero si, siempre estamos entre la comedia y el drama, supongo que porque lo dos tenemos una personalidad que tira mucho para ambos lados y hemos decidido juntarlos en el proyecto.

He leído que les influyen desde Sum 41 hasta Artic Monkey, ¿pero que artistas sientes más cercanos en el panorama nacional e internacional?

(C): Pues la verdad es que tenemos muchas referencias y no siempre son cercanas a nosotros en cuanto a géneros y estilos, intentamos coger de aquí y de allá todo lo que nos gusta y buscamos la forma de que funcione para nosotros y que tenga siempre nuestra esencia. Pero si tuviéramos que hacer dos recomendaciones creo que serían José Luis a nivel nacional y Cameron Winter en el internacional, pero lo cierto es que cada día tenemos un nuevo artista favorito y estamos continuamente descubriendo música nueva.

También he visto que les interesa el rock argentino, ¿hay algo de Él Mató a un Policía Motorizado o Las Ligas Menores en su estilo?

(P): No especialmente, conocemos algunas canciones de ambas agrupaciones pero no nos hemos metido a explorar a fondo el rock argentino, es algo que tenemos pendiente y cada vez mas miramos hacia latinoamerica buscando nueva música, hay mucho talento allí.

Graban vídeos muy urbanos un poco caóticos. ¿Hay mucha improvisación detrás?

(C): Si, en todo lo visual hay un 30% de pre-producción y un 70% de improvisar y crear nuevas ideas sobre la marcha, es algo que disfrutamos y que nos ayuda a no limitarnos y seguir creando.

Firman como Pavlo y Chufo, ¿por qué estos pseudónimos?

(P):Pues Chufo viene de Schäfer que es su primer apellido y yo me cambié la b por la v hace años en Instagram y así se quedó.

¿Qué músicos forman el grupo en la gira que inician en febrero?

(C): Pues por primera vez iremos con banda. Por cuestiones logísticas será solo en algunos shows de la gira y estará compuesta por Miguel Blanes (bajista), Sergio García (batería), Javier Bilbao (DJ) y nosotros dos con las voces y guitarras. También nos acompaña nuestro Tour Manager Alberto Concepción.

¿Dónde actúan y a qué hora en Las Palmas y La Laguna?

(P) Pues el concierto de Las Palmas es el día 24 de abril a las 20.00 en la Sala Alboroto y el de La Laguna el jueves siguiente, el 30 de abril a las 21.00 en el Aguere. Es un jueves porque el viernes 1 de mayo es festivo.