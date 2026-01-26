Maribel Verdú, Carmen Maura, María León y Ana Mena encabezan la segunda temporada de la serie 'Furia'

La serie Furia, creada y dirigida por el cineasta grancanario Félix Sabroso y erigida en uno de los éxitos más rutilantes de HBO Max en España en los últimos tiempos, desvela los rostros del reparto de su segunda temporada: Maribel Verdú, Carmen Maura, María León, Ana Mena, Cecilia Suárez y Clara Sans conforman la alineación de actrices de esta trama coral, que desplegará " nuevas historias furiosas que nacen de las primeras", anuncia Sabroso. Además, la nueva entrega de la serie vuelve a contar con Claudia Salas y Ana Torrent, que retoman sus personajes de la temporada anterior.

En cuanto al argumento de Furia 2, las historias cambian, pero la premisa se mantiene y además se intensifica: la nueva temporada traza un retrato de una agrupación diversa de mujeres atrapadas en un sistema en el que todo puede convertirse en espectáculo y negocio, "donde la única manera de sobrevivir —o de romper el tablero— es tirar de lo único que les queda: la furia", revelan desde HBO Max en la sinopsis.

El rodaje arranca dentro de dos semanas y promete "muchas más sorpresas que iremos desvelando a su debido tiempo", añade el director de La isla interior o Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí.

La plataforma de streaming avanza también que la nueva entrega de la ficción constará de ocho episodios de 30 minutos, rodados en distintas localizaciones de Madrid. El equipo artístico revalida su organigrama con Félix Sabroso de nuevo al frente de la creación y la dirección, junto a su pareja Jau Fornés como codirector y con Juan Flahn como coguionista. Por su parte, en el apartado de la producción ejecutiva repiten José María Caro, Antonio Trashorras y David Ocaña por parte de HBO Max, junto a Santi Botello y el propio Sabroso por Producciones Mandarina.

El estreno de la segunda temporada apunta a la segunda mitad de 2026 para revivir la llama de un grupo de mujeres en crisis contra un sistema patriarcal, asfixiante y capitalista, si bien "Furia no pretende ser un alegato sobre la violencia femenina", en palabras de Sabroso, sino que responde a “la voluntad de provocar una mirada distinta en el espectador y de colocar a los personajes femeninos en el tablero social con la misma crudeza que tradicionalmente se ha reservado a los masculinos”.

El elenco de la primera temporada de 'Furia'. / LP/DLP

Una primera temporada furiosamente divertida

La primera temporada de Furia se estrenó en HBO Max en julio de 2021 y se consagró como una de las series más vistas de la plataforma en España desde 2021, solo por detrás de La Casa del Dragón y The Last of Us.

Esta entrega también contó con un primer reparto de lujo que reunió en pantalla a las actrices Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro en distintas tramas independientes y, a su vez, entrelazadas, en las que también desfilaron las citadas Ana Torrent y Claudia Salas, así como un conjunto estelar de actores como Alberto San Juan, Pablo Derqui, Pedro Casablanc, Pepón Nieto o Francesc Garrido.

Con una grandísima acogida por parte de la crítica y el público, Furia fue distinguida con el Premio Especial del Jurado al Elenco protagonista en los Rose d’Or europeos que otorga la Unión Europea de Radiodifusión (UER), destacando cada año a las mejores producciones en televisión, así como con el Premio Ondas a Mejor interpretación femenina para las cinco protagonistas junto a Claudia Salas y Ana Torrent. Además, la ficción fue nominada a los Premios Feroz en tres categorías (Mejor serie de comedia, Mejor guion de serie y Mejor actriz para Candela Peña), además de en los Premios Forqué (Mejor interpretación femenina para Candela Peña) y Premios Iris (Mejor actriz para Candela Peña y Mejor dirección de ficción para Félix Sabroso).