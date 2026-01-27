François-Xavier Roth: bajo la batuta del acoso sexual

El director de orquesta francés François-Xavier Roth, una de las figuras más influyentes de la música clásica contemporánea, regresó el pasado septiembre a los escenarios tras más de un año de ausencia por haber estado involucrado en un escándalo sexual en el que varias músicos con los que trabajaba, tanto hombres como mujeres, lo acusaron de enviarles fotografías de su pene sin su consentimiento.

El pasado viernes, 23 de enero, Roth recaló en el 42º Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) como director titular de la Orquesta Sinfónica de SWR Stuttgart, una de las formaciones clásicas más prestigiosas de Alemania, en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria. Un día después repitió el mismo concierto en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, lo que lleva a cuestionar el papel de las administraciones públicas a la hora de investigar previamente y considerar en sus programaciones este tipo de antecedentes por acoso o abuso sexual.

«Nosotros no sabíamos nada de este tema y no hay ninguna sentencia. No somos jueces y el festival no es juez», manifestaron ayer fuentes de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias. «Él viene en una gira que empezó en el Palau de la Música y siguió en el Auditorio Nacional. Ha hecho una gira por varios sitios de toda España y es el director titular de una de las mejores orquestas de Alemania; la formación lo mantiene porque no hay ninguna sentencia», agregaron.

Por su parte, Guillermo Martínez, consejero delegado del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), aseguró que la institución que gestiona tampoco tenía constancia de estos acontecimientos. «No teníamos conocimiento de que hubiera estado procesado o condenado por ningún delito. Desde el ICDC y desde el festival, a través de una agencia de representación, contratamos a la Stuttgart que viene con su director titular, que ha sido seleccionado desde la orquesta. Ellos sabrán el procedimiento», apostilló Martínez, que también recordó que la orquesta está realizando un tour por todo el territorio nacional y ha girado por distintos lugares de Europa.

«Entendemos que no ha sido procesado, que su propia orquesta y que sus propios compañeros han indagado, si es que tienen que indagar algo, y que lo mantienen en el puesto pese a esas acusaciones que se reseñan», argumentó el consejero delegado.

Fue en mayo de 2024 cuando el periódico francés Le Canard enchaîné publicó un reportaje en el que varios músicos que trabajaban con Roth lo acusaron de enviar mensajes de texto y fotos de contenido sexual no solicitados durante su actividad profesional, una conducta que se habría producido de forma reiterada durante años.

Según el mismo medio, su patrón de comportamiento siempre era el mismo: primero enviaba un mensaje desde su teléfono móvil elogiando la actuación de alguno de sus músicos subordinados y, si recibía respuesta, incrementaba la intensidad de la comunicación, llegando a remitir imágenes de carácter sexual sin el consentimiento de los destinatarios.

Tras la publicación de las acusaciones, Roth admitió haber enviado esos mensajes y pidió disculpas a «quienes pudiera haber ofendido». Como consecuencia de la polémica, canceló su agenda y suspendió temporalmente su labor con la Orquesta de Gürzenich. Además, formalizó su salida con la Orquesta de Colonia, donde ejercía de director artístico, por lo que recibió una indemnización de 200.000 euros en compensación y a cambio de su silencio sobre lo sucedido, según informó entonces Platea Magazine. También se retiró de Les Siècles, la orquesta que fundó.

Dentro del mundo de la música clásica, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) retiró de la batuta al músico suizo Charles Dutoit de su temporada 2019-2020 debido a las denuncias de acoso sexual que este había recibido. Así, dejó de dirigir un concierto de abono en el Auditorio Alfredo Kraus, tras la medida tomada por la Fundación OFGC y la comisión ejecutiva presidida por la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina.

En el caso de Roth, no se ha producido hasta la fecha una imputación judicial ni una condena que haya derivado en su inhabilitación profesional y, además, se desconocían los hechos desde la organización del festival, tal y como se ha apuntado.

El regreso a los escenarios del director francés reabre el debate, recurrente en el ámbito cultural, sobre los límites entre la presunción de inocencia y la responsabilidad ética de las instituciones públicas a la hora de programar artistas señalados por conductas inapropiadas.