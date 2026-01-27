Once asociaciones artísticas isleñas se interesan por el proceso de renovación de la dirección del CAAM

Un total de 11 asociaciones y entidades artísticas "comprometidas con la promoción y defensa de las buenas prácticas en la gestión de instituciones culturales" de Canarias remitieron este lunes una carta abierta a la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria para interesarse por el procedimiento de renovación de la dirección del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), que actualmente ostenta Orlando Britto, y cuyo mandato actual concluye en los primeros meses de 2026, prorrogable por otros cinco años más.

El escrito indica que "a día de hoy, no se ha anunciado la convocatoria de un concurso público que, conforme a los principios recogidos en el Manual de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte, debería garantizar un proceso abierto, transparente y basado en criterios de mérito y capacidad". En este sentido, solicitan saber "si está previsto iniciar dicho procedimiento y en qué fase se encuentra". A esto, los firmantes añaden "nuestra disposición a realizar un seguimiento del procedimiento y aportar criterios o recomendaciones basadas en los estándares profesionales del sector, con el único objetivo de contribuir a reforzar la imparcialidad, la transparencia y la legitimidad del proceso".

Las asociaciones y entidades firmantes son: Artemisia {Mujeres+Arte}, AICAV (Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales), la Asociación Atlas Gran Canaria, la Asociación El Sótano Analógico, el Círculo de Bellas Artes de Tenerife, el Espacio El Palmeral, el Espacio Lapanera, la Fundación Francis Naranjo, la Galería Saro León, MAV (Mujeres en la Artes Visuales) y UNION A.C. (Unión de Artistas Contemporáneos de España.

Por su parte, Orlando Britto, históricamente ligado a la trayectoria del CAAM desde su fundación en 1989, donde trabajó como conservador y conservador jefe entre 1989 y 1998, fue nombrado director artístico del CAAM en febrero de 2016. En el año 2021, su mandato se renovó otros cinco años.

Noticias relacionadas

Actualmente, la sede principal del CAAM se encuentra cerrada por obras de renovación del centro de carácter urgente, con varios proyectos pendientes de su reanudación en la segunda mitad de 2026.