El Cabildo de Gran Canaria renueva a Orlando Britto por segunda vez como director artístico del CAAM

El director artístico del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Orlando Britto, renueva por segunda vez su mandato al frente del museo grancanario para continuar con el desarrollo y consolidación de las líneas de trabajo, programación y acciones implementadas bajo su coordinación desde que asumiera el cargo en el año 2016.

Así lo confirmó ayer la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y presidenta del consejo de administración del CAAM, Guacimara Medina, quien indica que «ya estamos trabajando para que la renovación sea efectiva» al término del mandato vigente, que culmina a comienzos de este año, «y asegurar la estabilidad institucional para continuar con la línea de trabajo permanente que ha impulsado Orlando Britto en los últimos diez años al frente del CAAM con total solvencia, compromiso, proyección exterior y rigor, desde el punto de vista artístico e intelectual».

Transparencia

Esta semana, un total de 11 asociaciones y entidades del sector artístico de las Islas remitieron una carta abierta a la consejería de Cultura de la corporación insular para interesarse por el procedimiento de renovación de la dirección del centro de arte contemporáneo, del que aún no había trascendido información.

Las entidades firmantes son: Artemisia {Mujeres+Arte}, AICAV (Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales), la Asociación Atlas Gran Canaria, la Asociación El Sótano Analógico, el Círculo de Bellas Artes de Tenerife, el Espacio El Palmeral, el Espacio Lapanera, la Fundación Francis Naranjo, la Galería Saro León, MAV (Mujeres en la Artes Visuales) y UNION A.C. (Unión de Artistas Contemporáneos de España).

«A fecha de hoy, y según la información pública disponible, no se ha anunciado la convocatoria de un concurso público que, conforme a los principios recogidos en el Manual de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte, debería garantizar un proceso abierto, transparente y basado en criterios de mérito y capacidad», recoge el comunicado, en el que, «conscientes de la relevancia del CAAM», demandan al citado departamento cultural que «actúe conforme a los principios de transparencia y buen gobierno».

En esta línea, Medina asegura que la renovación sucesiva del mandato de la dirección artística «está estipulada en las bases de la convocatoria pública inicial celebrada en 2015», por la que Britto obtuvo el puesto de alta dirección del CAAM [entonces, con Carlos Ruiz (NC) como consejero de Cultura], y que «contempla la posibilidad de su renovación automática por períodos de cinco años de forma ilimitada, sin que se establezca un tiempo máximo de prórroga».

«Ya hemos hecho las consultas jurídicas pertinentes y, de forma completamente transparente y limpia, tenemos total cobertura jurídica y administrativa en relación a lo que contempla la ley», concluye Medina, quien añade que «estamos muy contentos con la gestión del actual director y este es el momento de culminar un proyecto artístico con el Cabildo que se encuentra en plena madurez y que se corresponde con los principios de igualdad, sostenibilidad, pluralidad y derechos humanos que defiende la política cultural de la consejería, así como con las líneas de programación que ha defendido y defiende Orlando Britto en su proyecto para el futuro del CAAM, que conoce bien desde sus inicios».

Históricamente ligado a la trayectoria del CAAM desde su fundación en 1989, Orlando Britto (Las Palmas de Gran Canaria, 1963) trabajó como conservador y conservador jefe del museo grancanario entre 1989 y 1998, bajo la dirección de su fundador y primer director, Martín Chirino. En febrero de 2016, Britto fue nombrado director artístico del CAAM y, en 2021, su mandato se renovó otros cinco años.

Noticias relacionadas

Nueva programación

Próximamente se anunciará la programación anual de exposiciones, proyectos y actividades del CAAM, de los que cabe destacar que varias iniciativas han quedado pendientes de ejecución con motivo de las obras de renovación y reforma del centro de arte, y que prevén reanudarse, presuntamente, en la segunda mitad de 2026.