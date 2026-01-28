La mirada de Sandra Segura al mundo de la migración canaria a Argentina

La Casa del Libro (Avenida José Mesa y López 8) acoge hoy, a partir de las 18.00 horas, la presentación de la novela Donde el mar nos lleve (Plaza Janés), de la escritora grancanaria Sandra Segura Cabrera (1965). La autora, que reside en Valencia, se introduce en el mundo de la migración canaria de los años 40 del pasado siglo a Argentina a través de una historia de amor entre Teo y Marta. En el acto participan los periodistas Irene Mollá y Javier Durán.

Un aspecto relevante de la obra, con un importante trasfondo biográfico, es que en este caso la protagonista no pertenece a una familia humilde, sino que forma parte de la alta burguesía. Marta se rebela contra sus padres porque quieren casarla con un joven por intereses económicos, hecho que provoca un plan de fuga con Teo.

La escapada a América, sin embargo, no va a ser en pareja. Teo, por una causa superior, no va a poder subirse al barco y Marta, de pronto, se ve obligada a defenderse por sí sola, aparte de tener que convivir con personas que no forman parte de su grupo social de Las Palmas de Gran Canaria.

Este contraste es uno de los grandes hallazgos del libro de Sandra Segura, que sitúa a la protagonista frente a situaciones adversas frente a las que tiene que aprender a desenvolverse. Un contraste, por otra parte, que también aparece en las descripciones portuarias que aparecen en Donde el mar nos lleve, ámbito en el que se mueve Teo, hijo de una familia que consigue ingresos extras trabajando en el cambullón.

Teo pasa por toda una serie de peripecias hasta que puede reunirse con Marta, que ha encontrado un trabajo para sobrevivir en Buenos Aires. La novela, por otra parte, está conectada con los temores a la represión por la dictadura de Franco, corriente con la que el padre de Marta se siente plenamente identificado.

Sandra Segura Cabrera está afincada hace más de treinta años en Valencia, donde estudió administración y contabilidad. Como hija de emigrantes españoles aprovechó las múltiples historias de los viajes que había oído en boca de sus padres y abuelos para darle forma a su primera novela, Donde el mar nos lleve.

El encuentro entre Marta y Teo en Buenos Aires tampoco resultará definitivo. Tras un año arreglándoselas por ella misma en la capital de Argentina, disfrutando de la libertad y de la democracia, por fin llega Teo. Pero también los localiza el peligroso Darío Montes, un sicario contratado por el antiguo prometido de Marta, que no ha aceptado la afrenta del abandono justo antes de la boda. La joven pareja deberá emprender entonces una nueva huida, siempre perseguida por el rencor del joven que le querían imponer en matrimonio.