Nacho Vegas trae el próximo mayo a Canarias sus 'Vidas semipreciosas', su noveno álbum de luces, asombros y grietas

El cantautor asturiano Nacho Vegas, orfebre de canciones como alfileres en los claroscuros de nuestros bosques, desvela el itinerario de la gira de presentación de Vidas semipreciosas (Oso Polita, 2026), su noveno álbum de estudio, que vio la luz el pasado viernes y confirmó el regreso del músico y compositor gijonés a la casa en ruinas de su poética descarnada, una vuelta a casa muy esperada por los seguidores de sus grietas.

Esta extensa gira, que arranca el próximo 30 de enero en Mieres (Asturias), incluye una doble parada en Canarias los días 21 y 22 de mayo, en el Teatro Salinero de Arrecife, en Lanzarote, y en el Teatro Leal de La Laguna, en Tenerife, respectivamente.

Las entradas para las primeras paradas semipreciosas la semana próxima ya se encuentran agotadas y el recorrido incluye bolos en Sevilla, Córdoba, Valladolid, Barcelona Madrid o Bilbao, con previsión de añadir más fechas a las ya anunciadas, según indica el de Gijón en sus redes sociales, quien por el momento sitúa el punto y seguido de la gira el 7 de noviembre en Santander.

El autor de joyas aceradas como La gran broma final o Va a empezar a llover regresa a las fisuras íntimas que alumbra con su lírica afilada entre el desencanto, la esperanza y la belleza, para reivindicar en esta ocasión "la semipreciosura". "Queríamos ser piedras preciosas / Y nos quedamos más o menos a la mitad / Dijimos que haríamos grandes cosas / ¿Pensabas tú en un yacimiento mineral?", dice su canción Piedras semipreciosas.

La semipreciosura por encima de la preciosura

"A mí me gusta rodearme de gente semipreciosa: somos impuros, mestizos, diversos. Somos gente que nos necesitamos, que nos cuidamos, que necesitamos cuidarnos, somos seres interdependientes", explica Nacho Vegas en un clip promocional a través de sus redes sociales. "Solo decir que las canciones se nutren de paradojas y, a veces, de contradicciones. Y hay una paradoja que recorre este álbum y es que reivindicamos la semipreciosura por encima de la preciosura. En eso está la base del disco y de la semipreciosura: en cuidarnos, en saber también aceptar nuestros desencantos, nuestros defectos y, a pesar de todo, querernos".

Asiduo de las salas canarias, la última vez que El hombre que casi conoció a Michi Panero actuó en Canarias fue en noviembre de 2022 en el olvidadísimo espacio Miller, en Las Palmas de Gran Canaria, bajo el paraguas del ciclo Eat to the Beat.