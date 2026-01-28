El talento canario toma la SIT con la novena edición del ciclo #Nosoloautor26

El director artístico de la Sala Insular de Teatro, Gonzalo Ubani, y los artistas Kilian Viera, Ana Falcón y Kali Ninmah presentaron hoy miércoles, 28 de enero, la novena edición del ciclo #Nosoloautor en la Sala Insular de Teatro.

Un ciclo que refuerza su apuesta por el talento local, consolidándose como una propuesta cultural abierta a todos los públicos, con especial atención al público joven de entre 20 y 35 años.

El programa reúne tres citas que combinan música, palabra y nuevas sensibilidades artísticas, con propuestas que van desde el espectáculo poético-musical hasta el pop de autor y los sonidos de la cultura urbana contemporánea.

El director artístico, Gonzalo Ubani, destacó que “este evento destaca por incluir espectáculos variados, interesantes y sobre todo de gente joven, que es lo más importante, ya que se consigue de esta forma impulsar el talento grancanario y más en un lugar tan especial como es la SIT”.

La primera de las actuaciones tendrá lugar el sábado, 31 de enero, a las 19:30 horas, con la Asociación Cultural G21 que realizarán Canciones blancas, un espectáculo poético-musical llevado a cabo por integrantes del colectivo multidisciplinar Generación del Veintiuno. Sobre el escenario estarán Ana Falcón, Xavi Suárez, Sandra González y Adriana Medina, en una propuesta donde la música se entrelaza con la palabra en torno a las sensaciones que transmite el color blanco.

“El proyecto que traemos es el viaje del artista desde ese lienzo en blanco hacia el descubrimiento del procedimiento creativo, donde forma parte el perderse, descubrirse y la búsqueda de la esencia y la ilusión que hay al comienzo de todo”, explicó la artista Ana Falcón.

El ciclo continuará el sábado 7 de febrero, también a las 19:30 horas, con la actuación de Kilian Viera. El artista grancanario destaca por su voz cálida, su versatilidad interpretativa y su presencia escénica. Su propuesta musical fusiona pop, soul y ritmos latinos.

“Durante la actuación haré un recorrido por todos los temas que he creado y, también, cantaré canciones escritas por mis abuelos, mis tíos y mis padres, que son las que han contribuido a lo que soy hoy”, señaló Viera.

La última cita será el sábado 14 de febrero, a las 19:30 horas, con Kali Ninmah y DJ Conjurer. Rapera, cantante, letrista y compositora tinerfeña, Kali Ninmah parte de la raíz del rap para adentrarse en géneros como el reguetón, trap, drill o UKG. Sus letras, marcadas por las vivencias de una mujer canaria, integran elementos de filosofía y cultura urbana.

Ninmah subrayó que “reflejo en mis temas cómo es la situación actual de cualquier mujer canaria y todo con una estética esotérica, y siempre muy bien acompañada con DJ Conjurer”.

Las entradas pueden adquirirse a través de la web https://salainsulardeteatro.com/ o en la taquilla de la Sala Insular de Teatro una hora antes del comienzo de las funciones.